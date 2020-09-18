Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/studenty-1577461521.html
В Совфеде оценили предложение о студенческом капитале
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не поддержал предложение о выдаче студенческого капитала выпускникам высших и средне-специальных... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:38
2020-09-18T18:38
федот тумусов
россия
валерий рязанский
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573107832_0:0:3413:1921_1400x0_80_0_0_5960cbc26d3ca51ca486b25446b9410d.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Первый замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> не поддержал предложение о выдаче студенческого капитала выпускникам высших и средне-специальных учебных заведений, отметив, что надо предоставить возможность студенту и молодому специалисту заработать самому.Замруководителя фракции "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_fedot-tumusov/" target="_blank" data-auto="true">Федот Тумусов</a> разработал законопроект о выдаче студенческого капитала на сумму 500 тысяч рублей выпускникам вузов и 250 тысяч рублей выпускникам ссузов, документ есть в распоряжении РИА Новости.По его словам, в приоритете должно быть предоставление возможности студенту заработать самостоятельно. "Нужно увеличивать число студенческих грантов, если студент обучается по целевому набору, то почему бы его работодателю не предоставить ему такие "подъемные", - привел пример он.Рязанский также отметил, что непонятно, будет ли человек впоследствии работать по специальности. "Хорошо было бы говорить об увеличении стипендиального фонда. Например, о повышении стипендии до уровня МРОТ. Но здесь нужно все считать", - заключил он.
https://ria.ru/20200918/studenty-1577459504.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573107832_682:0:3413:2048_1400x0_80_0_0_7bf1436f7f7cde007436f2f2ac60edea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федот тумусов, россия, валерий рязанский, совет федерации рф, общество

В Совфеде оценили предложение о студенческом капитале

18:38 18.09.2020
297
© Depositphotos / monkeybusinessСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / monkeybusiness
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не поддержал предложение о выдаче студенческого капитала выпускникам высших и средне-специальных учебных заведений, отметив, что надо предоставить возможность студенту и молодому специалисту заработать самому.
Замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов разработал законопроект о выдаче студенческого капитала на сумму 500 тысяч рублей выпускникам вузов и 250 тысяч рублей выпускникам ссузов, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Это предложение мне не очень нравится. Последнее время мы часто слышим об инициативах просто раздавать деньги", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.
По его словам, в приоритете должно быть предоставление возможности студенту заработать самостоятельно. "Нужно увеличивать число студенческих грантов, если студент обучается по целевому набору, то почему бы его работодателю не предоставить ему такие "подъемные", - привел пример он.
Рязанский также отметил, что непонятно, будет ли человек впоследствии работать по специальности. "Хорошо было бы говорить об увеличении стипендиального фонда. Например, о повышении стипендии до уровня МРОТ. Но здесь нужно все считать", - заключил он.
Студенты в перерыве между лекциями - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 18:08
Депутат назвал большинство студентов "лодырями" и "пожирателями кредитов"
1010102
Обсудить0
Федот ТумусовРоссияВалерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
Рекомендуем
Акция в поддержку действующей власти в Минске
Белоруссия пригрозила выходом из международных организаций из-за санкций
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы
Пашаев может обжаловать лишение статуса адвоката через суд
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
В ФПА оценили шансы Пашаева восстановить адвокатский статус
Здание министерства сельского хозяйства РФ
Минсельхоз предложил внести изменения в продовольственное эмбарго
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
В Белоруссии заявили о готовом проекте ответных санкций против Евросоюза
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя заявил о стремлении США сменить власть в Сирии
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018
Каннер: аттестация духовенства не решит проблему подпольных проповедников
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Посол России оценил решение поставлять вакцину "Спутник V" в Белоруссию
Снегопад в Санкт-Петербурге
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МИД Белоруссии прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по ситуации в стране
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
Посол России заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко оценил стоимость российского препарата от коронавируса
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Стала известна цена препарата от COVID-19 "Коронавир"
Светлана Тихановская
Тихановская просила США не нарушать суверенитет Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Лента новостейМолния