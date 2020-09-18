https://ria.ru/20200918/studenty-1577461521.html

В Совфеде оценили предложение о студенческом капитале

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не поддержал предложение о выдаче студенческого капитала выпускникам высших и средне-специальных... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:38

2020-09-18T18:38

2020-09-18T18:38

федот тумусов

россия

валерий рязанский

совет федерации рф

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Первый замглавы социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> не поддержал предложение о выдаче студенческого капитала выпускникам высших и средне-специальных учебных заведений, отметив, что надо предоставить возможность студенту и молодому специалисту заработать самому.Замруководителя фракции "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_fedot-tumusov/" target="_blank" data-auto="true">Федот Тумусов</a> разработал законопроект о выдаче студенческого капитала на сумму 500 тысяч рублей выпускникам вузов и 250 тысяч рублей выпускникам ссузов, документ есть в распоряжении РИА Новости.По его словам, в приоритете должно быть предоставление возможности студенту заработать самостоятельно. "Нужно увеличивать число студенческих грантов, если студент обучается по целевому набору, то почему бы его работодателю не предоставить ему такие "подъемные", - привел пример он.Рязанский также отметил, что непонятно, будет ли человек впоследствии работать по специальности. "Хорошо было бы говорить об увеличении стипендиального фонда. Например, о повышении стипендии до уровня МРОТ. Но здесь нужно все считать", - заключил он.

https://ria.ru/20200918/studenty-1577459504.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федот тумусов, россия, валерий рязанский, совет федерации рф, общество