https://ria.ru/20200918/studenty-1577429731.html

Депутат назвал предложение ввести студенческий капитал популизмом

Предложение ввести в России студенческий капитал - популизм, инициатива вряд ли будет согласована, так как бюджет РФ на следующий год уже свёрстан, подобные... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:14

2020-09-18T11:14

2020-09-18T11:14

россия

вячеслав лысаков

справедливая россия

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Предложение <a href="https://ria.ru/20200918/studenty-1577420031.html" target="_blank">ввести в России студенческий капитал</a> - популизм, инициатива вряд ли будет согласована, так как бюджет РФ на следующий год уже свёрстан, подобные предложения направлены на повышение узнаваемости партии у избирателей, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a>.Ранее сообщалось, что замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов разработал законопроект о выдаче студенческого капитала на сумму 500 тысяч рублей выпускникам вузов и 250 тысяч рублей выпускникам ссузов. Тумусов рассказал РИА Новости, что лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> выразил желание стать соавтором данной инициативы, в ближайшее время она будет направлена в правительство.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав лысаков, справедливая россия, госдума рф, общество