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Депутат назвал предложение ввести студенческий капитал популизмом
Предложение ввести в России студенческий капитал - популизм, инициатива вряд ли будет согласована, так как бюджет РФ на следующий год уже свёрстан, подобные... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:14
2020-09-18T11:14
россия
вячеслав лысаков
справедливая россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Предложение <a href="https://ria.ru/20200918/studenty-1577420031.html" target="_blank">ввести в России студенческий капитал</a> - популизм, инициатива вряд ли будет согласована, так как бюджет РФ на следующий год уже свёрстан, подобные предложения направлены на повышение узнаваемости партии у избирателей, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a>.Ранее сообщалось, что замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов разработал законопроект о выдаче студенческого капитала на сумму 500 тысяч рублей выпускникам вузов и 250 тысяч рублей выпускникам ссузов. Тумусов рассказал РИА Новости, что лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> выразил желание стать соавтором данной инициативы, в ближайшее время она будет направлена в правительство.
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россия
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россия, вячеслав лысаков, справедливая россия, госдума рф, общество

Депутат назвал предложение ввести студенческий капитал популизмом

11:14 18.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Вячеслав Лысаков
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Предложение ввести в России студенческий капитал - популизм, инициатива вряд ли будет согласована, так как бюджет РФ на следующий год уже свёрстан, подобные предложения направлены на повышение узнаваемости партии у избирателей, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Ранее сообщалось, что замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов разработал законопроект о выдаче студенческого капитала на сумму 500 тысяч рублей выпускникам вузов и 250 тысяч рублей выпускникам ссузов. Тумусов рассказал РИА Новости, что лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил желание стать соавтором данной инициативы, в ближайшее время она будет направлена в правительство.
"Коллеги, конечно, это популизм. Какое тут согласование, когда бюджет уже сверстан? Сейчас только успевайте читать: и отмена транспортного налога, и права с 16 лет, и выплаты студентам, и отмена повышения пенсионного возраста и многое другое видим и увидим еще. Главное, чтобы СМИ писали, а избиратели читали и надеялись, запоминая название партии", - написал Лысаков в своём Telegram-канале.
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РоссияВячеслав ЛысаковСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
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