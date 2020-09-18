Россиян призвали перейти на осенний режим сна
04:00 18.09.2020 (обновлено: 11:46 18.09.2020)
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Подготовка ко сну. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Чтобы сохранить бодрость и здоровье осенью, следует поменять режим сна, подстроившись под сокращение светового дня, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Ирина Ярцева.
В идеале человек должен спать примерно восемь часов в сутки, но обязательно в темное время. Осенью момент наступления темноты сдвигается, соответственно, и засыпать надо раньше, считает она.
"Можно приучиться насильно класть себя спать в девять-десять часов вечера. Особенно это актуально осенью. Это самый сложный период в октябре, ноябре и декабре, когда темное время суток наступает слишком рано. Здесь очень важно ложиться спать в девять или десять часов. Это вопрос привычки — приучить себя к этому, чтобы потом вставать в шесть-семь часов утра. Человек будет высыпаться, он не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и хорошая нервная система", — рассказала врач.
Она подчеркнула, что важно не просто спать положенное количество часов, а именно пораньше ложиться.
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"Люди ошибочно думают, что главное — спать не меньше восьми часов в сутки. Они начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи, к трем часам, добирая потом до восьми часов. Это не так работает. Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день. Нам важно спать в темное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма это стресс", — пояснила собеседница радио.