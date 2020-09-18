https://ria.ru/20200918/son-1577418328.html

Россиян призвали перейти на осенний режим сна

Чтобы сохранить бодрость и здоровье осенью, следует поменять режим сна, подстроившись под сокращение светового дня, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T04:00

2020-09-18T04:00

2020-09-18T11:46

ирина ярцева

здоровье

сон

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Чтобы сохранить бодрость и здоровье осенью, следует поменять режим сна, подстроившись под сокращение светового дня, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200918/son-1577382718.html" target="_blank">радио Sputnik</a> врач-терапевт <a href="http://ria.ru/person_irina-yartseva/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Ярцева</a>. В идеале человек должен спать примерно восемь часов в сутки, но обязательно в темное время. Осенью момент наступления темноты сдвигается, соответственно, и засыпать надо раньше, считает она."Можно приучиться насильно класть себя спать в девять-десять часов вечера. Особенно это актуально осенью. Это самый сложный период в октябре, ноябре и декабре, когда темное время суток наступает слишком рано. Здесь очень важно ложиться спать в девять или десять часов. Это вопрос привычки — приучить себя к этому, чтобы потом вставать в шесть-семь часов утра. Человек будет высыпаться, он не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший <a href="https://ria.ru/tag_son/" target="_blank">сон</a> и хорошая нервная система", — рассказала врач.Она подчеркнула, что важно не просто спать положенное количество часов, а именно пораньше ложиться. "Люди ошибочно думают, что главное — спать не меньше восьми часов в сутки. Они начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи, к трем часам, добирая потом до восьми часов. Это не так работает. Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день. Нам важно спать в темное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма это стресс", — пояснила собеседница радио.

https://rsport.ria.ru/20200915/son-1577277878.html

big_medved К середине зимы всем надо будет просто залечь в спячку. Все равно в январе страна не работает))) 85

Surfer V Всего то и нужно сделать работодателям - установить рабочий день с 7:00, как на многих производствах, работающих по непрерывному циклу. 74

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина ярцева, здоровье, сон, общество