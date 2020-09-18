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https://ria.ru/20200918/shilds-1577461251.html
"Вечно молодая": фото 55-летней модели в купальнике поразило фанатов
Американская модель и актриса Брук Шилдс опубликовала в Instagram фотографию в бикини и вызвала бурную реакцию подписчиков, которые окрестили звезду "вечно... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:34
2020-09-18T18:34
хелена кристенсен
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Американская модель и актриса Брук Шилдс опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/brookeshields/">Instagram</a> фотографию в бикини и вызвала бурную реакцию подписчиков, которые окрестили звезду "вечно молодой". На размещенном снимке манекенщица позирует в желтом слитном купальнике на берегу моря. "Работаем над чем-то особенным с моей подругой <a href="http://ria.ru/person_khelena-kristensen/" target="_blank" data-auto="true">Хеленой Кристенсен</a>. Ты невероятная. Следите за новостями — скоро мы поделимся чем-то интересным", — написала она. Поклонники поразились тем, как молодо выглядит модель и написали ей множество хвалебных комментариев. "Сногсшибательная", "Великолепная", "Влюблен в это фото! Вы выглядите красивой и здоровой", "Я влюбился в Брук Шилдс еще со времен "Голубой лагуны". Всегда красивая леди", "Вот это естественная красота", — написали пользователи. Ранее в похожей съемки приняла участие подруга Шилдс датская модель Хелена Кристенсен. На снимке она предстала на фоне природы <a href="https://ria.ru/20200910/supermodel-1577031360.html" target="_blank">в леопардовом боди</a>, на котором размещен ее собственный портрет.
https://ria.ru/20200917/rudova-1577409024.html
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60
хелена кристенсен, шоу-бизнес

"Вечно молодая": фото 55-летней модели в купальнике поразило фанатов

18:34 18.09.2020
786
© AP Photo / Matt Sayles/InvisionБрук Шилдс
Брук Шилдс - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Matt Sayles/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Американская модель и актриса Брук Шилдс опубликовала в Instagram фотографию в бикини и вызвала бурную реакцию подписчиков, которые окрестили звезду "вечно молодой".
На размещенном снимке манекенщица позирует в желтом слитном купальнике на берегу моря. "Работаем над чем-то особенным с моей подругой Хеленой Кристенсен. Ты невероятная. Следите за новостями — скоро мы поделимся чем-то интересным", — написала она.
Поклонники поразились тем, как молодо выглядит модель и написали ей множество хвалебных комментариев.
"Сногсшибательная", "Великолепная", "Влюблен в это фото! Вы выглядите красивой и здоровой", "Я влюбился в Брук Шилдс еще со времен "Голубой лагуны". Всегда красивая леди", "Вот это естественная красота", — написали пользователи.
Ранее в похожей съемки приняла участие подруга Шилдс датская модель Хелена Кристенсен. На снимке она предстала на фоне природы в леопардовом боди, на котором размещен ее собственный портрет.
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