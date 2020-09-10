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https://ria.ru/20200910/supermodel-1577031360.html
“Вы нереальны”: фото 51-летней супермодели привело поклонников в восторг
Датская супермодель Хелена Кристенсен попозировала в боди 30-летней давности из коллекции Christian Lacroix и поразила подписчиков своей стройной фигурой и... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:37
2020-09-10T13:37
шоу-бизнес
фото
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong>Датская супермодель <a href="https://ria.ru/person_khelena-kristensen" target="_blank">Хелена Кристенсен</a> попозировала в боди 30-летней давности из коллекции Christian Lacroix и поразила подписчиков своей стройной фигурой и длинными ногами. Фотографию звезда выложила в <a href="https://www.instagram.com/helenachristensen/">Instagram</a>.На снимке модель предстала на фоне природы в леопардовом боди, на котором размещен ее собственный портрет. По словам Кристенсен, этот предмет одежды ей подарил Кристиан Лакруа, когда ей было около 20-ти лет. “Каким-то образом он (боди. - Прим. ред.) сохранился сквозь годы и все еще выглядит крутым. Очень эластичная ткань”, - написала модель. Подписчики оценили снимок и засыпали звезду комплиментами.“Красота, которая неподвластна времени”, - прокомментировал фото vicentepernia.“Вау ... Все еще великолепна в этом винтажном наряде”, - сообщила supermodels_official.“Хелена, ты всегда будешь самой красивой супермоделью,” - заявил cheguevara.70.“Это потрясающе! И тот факт, что вы и сейчас можете идеально вписаться в этот наряд”, - восхитилась txxraygirl39.“Вы нереальны”, - добавила by.emmanuele.Ранее модель делилась с подписчиками <a href="https://ria.ru/20200907/fotomodel-1576882874.html" target="_blank">фотоссесией</a> в нижнем белье, в которой она снялась для своего бренда обуви STÆRK&amp;CHRISTENSEN. Фотографии также привели поклонников в восторг. Они поразились фигурой супермодели, отмечая, что Кристенсен остается в отличной форме.
https://ria.ru/20200910/gorban-1577028264.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
шоу-бизнес, фото

“Вы нереальны”: фото 51-летней супермодели привело поклонников в восторг

13:37 10.09.2020
5432
© Фото : @helenachristensen/InstagramДатская супермодель Хелена Кристенсен
Датская супермодель Хелена Кристенсен - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : @helenachristensen/Instagram
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Датская супермодель Хелена Кристенсен попозировала в боди 30-летней давности из коллекции Christian Lacroix и поразила подписчиков своей стройной фигурой и длинными ногами. Фотографию звезда выложила в Instagram.
На снимке модель предстала на фоне природы в леопардовом боди, на котором размещен ее собственный портрет. По словам Кристенсен, этот предмет одежды ей подарил Кристиан Лакруа, когда ей было около 20-ти лет. “Каким-то образом он (боди. - Прим. ред.) сохранился сквозь годы и все еще выглядит крутым. Очень эластичная ткань”, - написала модель.
Подписчики оценили снимок и засыпали звезду комплиментами.
“Красота, которая неподвластна времени”, - прокомментировал фото vicentepernia.
“Вау ... Все еще великолепна в этом винтажном наряде”, - сообщила supermodels_official.
“Хелена, ты всегда будешь самой красивой супермоделью,” - заявил
cheguevara.70.
“Это потрясающе! И тот факт, что вы и сейчас можете идеально вписаться в этот наряд”, - восхитилась txxraygirl39.
“Вы нереальны”, - добавила by.emmanuele.
Ранее модель делилась с подписчиками фотоссесией в нижнем белье, в которой она снялась для своего бренда обуви STÆRK&CHRISTENSEN. Фотографии также привели поклонников в восторг. Они поразились фигурой супермодели, отмечая, что Кристенсен остается в отличной форме.
Мария Горбань на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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