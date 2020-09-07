https://ria.ru/20200907/fotomodel-1576882874.html

Фигура 51-летней супермодели в нижнем белье поразила поклонников

Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала в Instagram откровенные снимки из фотосессии для ее собственной коллекции обуви. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:45

2020-09-07T15:45

2020-09-07T15:45

шоу-бизнес

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CE0bXayDSP_/">Instagram</a> откровенные снимки из фотосессии для ее собственной коллекции обуви. На фото 51-летняя Кристенсен предстала в черном нижнем белье и прозрачных чулках, демонстрируя обувь своего бренда STÆRK&CHRISTENSEN. Модель примерила несколько пар туфель черного и бежевого цветов, добавив, что коллекция была вдохновлена голливудскими чулками 1940-х годов. “Все дело в обуви!”, - подписала свой пост звезда. Фотографии, которые набрали более девяти тысяч лайков за 9 часов, привели поклонников в восторг. Они поразились фигурой супермодели, отмечая, что Кристенсен остается в отличной форме. “Прекрасное тело”, - написал nikhilbagai.“Супермодель навсегда”, - восхитился a.few.glimpses.“Все дело в самой красивой женщине в мире, Хелена”, - прокомментировал mertsendogdu.“Такие красивые снимки”, - выразил свое мнение mdhjkkjrjke.“Совершенство”, - заключила lilliam_cn.Некоторые пользователи также обратили внимание на красоту обуви, которую рекламирует Кристенсен. Датская супермодель часто радует поклонников фото в бикини, а также снимается в откровенных фотосессиях. Так, в июле звезда появилась в рекламе бренда часов Hodinkee в прозрачном платье сиреневого цвета.

https://ria.ru/20200525/1571942509.html

https://ria.ru/20200907/koroleva-1576873662.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, общество