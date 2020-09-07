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https://ria.ru/20200907/fotomodel-1576882874.html
Фигура 51-летней супермодели в нижнем белье поразила поклонников
Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала в Instagram откровенные снимки из фотосессии для ее собственной коллекции обуви. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:45
2020-09-07T15:45
шоу-бизнес
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CE0bXayDSP_/">Instagram</a> откровенные снимки из фотосессии для ее собственной коллекции обуви. На фото 51-летняя Кристенсен предстала в черном нижнем белье и прозрачных чулках, демонстрируя обувь своего бренда STÆRK&amp;CHRISTENSEN. Модель примерила несколько пар туфель черного и бежевого цветов, добавив, что коллекция была вдохновлена голливудскими чулками 1940-х годов. “Все дело в обуви!”, - подписала свой пост звезда. Фотографии, которые набрали более девяти тысяч лайков за 9 часов, привели поклонников в восторг. Они поразились фигурой супермодели, отмечая, что Кристенсен остается в отличной форме. “Прекрасное тело”, - написал nikhilbagai.“Супермодель навсегда”, - восхитился a.few.glimpses.“Все дело в самой красивой женщине в мире, Хелена”, - прокомментировал mertsendogdu.“Такие красивые снимки”, - выразил свое мнение mdhjkkjrjke.“Совершенство”, - заключила lilliam_cn.Некоторые пользователи также обратили внимание на красоту обуви, которую рекламирует Кристенсен. Датская супермодель часто радует поклонников фото в бикини, а также снимается в откровенных фотосессиях. Так, в июле звезда появилась в рекламе бренда часов Hodinkee в прозрачном платье сиреневого цвета.
https://ria.ru/20200525/1571942509.html
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шоу-бизнес, общество

Фигура 51-летней супермодели в нижнем белье поразила поклонников

15:45 07.09.2020
8714
© Фото : @helenachristensen/InstagramДатская супермодель Хелена Кристенсен
Датская супермодель Хелена Кристенсен - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : @helenachristensen/Instagram
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала в Instagram откровенные снимки из фотосессии для ее собственной коллекции обуви.
На фото 51-летняя Кристенсен предстала в черном нижнем белье и прозрачных чулках, демонстрируя обувь своего бренда STÆRK&CHRISTENSEN. Модель примерила несколько пар туфель черного и бежевого цветов, добавив, что коллекция была вдохновлена голливудскими чулками 1940-х годов. “Все дело в обуви!”, - подписала свой пост звезда.
Фотографии, которые набрали более девяти тысяч лайков за 9 часов, привели поклонников в восторг. Они поразились фигурой супермодели, отмечая, что Кристенсен остается в отличной форме.
“Прекрасное тело”, - написал nikhilbagai.
“Супермодель навсегда”, - восхитился a.few.glimpses.
“Все дело в самой красивой женщине в мире, Хелена”, - прокомментировал mertsendogdu.
“Такие красивые снимки”, - выразил свое мнение mdhjkkjrjke.
“Совершенство”, - заключила lilliam_cn.
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Некоторые пользователи также обратили внимание на красоту обуви, которую рекламирует Кристенсен.
Датская супермодель часто радует поклонников фото в бикини, а также снимается в откровенных фотосессиях. Так, в июле звезда появилась в рекламе бренда часов Hodinkee в прозрачном платье сиреневого цвета.
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