Миронов предложил регулировать передвижение на самокатах и моноколесах
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов предложил регулировать отдельными правилами передвижение на средствах индивидуальной мобильности, в том числе гироскутерах и самокатах.
Парламентарий отметил, что накануне министерство транспорта РФ обнародовало проект поправок в Правилах дорожного движения, содержащих требования к передвижению на так называемых средствах индивидуальной мобильности (СИМ). По мнению парламентария, ключевая ошибка авторов поправок – попытка регулировать новое увлечение россиян с помощью ПДД, так как эти средства чаще всего используются в пешеходных и зеленых зонах, где нет дорожного движения и его участников.
"Помимо ПДД нужны отдельные правила эксплуатации СИМ вне дорог, следить за которыми должна полиция, а не ГИБДД. Когда такие правила появятся, не составит труда их вписать в статью 12.24. КоАП и наказывать безбашенных любителей погонять по паркам, если они причинили вред чьему-то здоровью", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, немало вопросов вызывает и применение СИМ на дорогах. Миронов раскритиковал предложение Минтранса разрешить детям старше 14 лет выезжать на правый край проезжей части или на обочину. Политик также сомневается, что ограничение скорости "60" является достаточным условием для передвижения по таким улицам на СИМ.
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"Чтобы обеспечить реальную безопасность, по дорогам должны передвигаться только автомобили, по тротуарам только пешеходы, а все прочие - по специальным дорожкам или хотя бы по выделенным разметкой полосам и участкам. Последнее не так уж сложно сделать. А попытка как-то все совместить, смешать в одну кучу и отрегулировать с помощью ПДД лишь усугубляет проблему", - заключил Миронов.