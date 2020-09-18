https://ria.ru/20200918/samokat-1577437441.html

Миронов предложил регулировать передвижение на самокатах и моноколесах

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов предложил регулировать отдельными правилами передвижение на средствах индивидуальной мобильности, в том числе... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:01

2020-09-18T13:01

2020-09-18T13:01

сергей миронов

справедливая россия

сим

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Председатель "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предложил регулировать отдельными правилами передвижение на средствах индивидуальной мобильности, в том числе гироскутерах и самокатах.Парламентарий отметил, что накануне министерство транспорта РФ обнародовало проект поправок в Правилах дорожного движения, содержащих требования к передвижению на так называемых средствах индивидуальной мобильности (<a href="http://ria.ru/location_Sim/" target="_blank" data-auto="true">СИМ</a>). По мнению парламентария, ключевая ошибка авторов поправок – попытка регулировать новое увлечение россиян с помощью ПДД, так как эти средства чаще всего используются в пешеходных и зеленых зонах, где нет дорожного движения и его участников.По мнению парламентария, немало вопросов вызывает и применение СИМ на дорогах. Миронов раскритиковал предложение Минтранса разрешить детям старше 14 лет выезжать на правый край проезжей части или на обочину. Политик также сомневается, что ограничение скорости "60" является достаточным условием для передвижения по таким улицам на СИМ.

https://ria.ru/20200805/1575383847.html

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сим

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, сим, общество