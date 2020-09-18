https://ria.ru/20200918/rowling-1577425708.html

Джоан Роулинг рассказала о прототипах убийцы из ее нашумевшей книги

Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что у серийного убийцы из ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:36

2020-09-18T16:36

2020-09-18T16:36

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что у серийного убийцы из ее нового романа "Дурная кровь" (Troubled Blood), опубликованного под псевдонимом Роберт Гэлбрейт и вызвавшего новые обвинения автора в трансфобии, есть реальные прототипы.В романе "Дурная кровь" частный детектив Корморан Страйк и его напарница Робин Эллакотт расследуют таинственное исчезновение женщины, пропавшей в 70-х годах XX века. Один из подозреваемых — серийный убийца-трансвестит Деннис Крид."Возникает вопрос, какую реакцию критиков позиции Роулинг относительно трансгендеров вызовет книга, основная мораль которой, кажется, заключается в следующем: никогда не доверяй мужчине в платье", — <a href="https://www.telegraph.co.uk/books/what-to-read/troubled-blood-robert-galbraith-review-jk-rowling-fails-strike/" target="_blank">говорилось</a> в рецензии издания Telegraph.В результате пользователи Twitter даже "похоронили" писательницу, распространив в социальной сети сообщения с хэштегом #RIPJKRowling ("Покойся с миром, Дж. К. Роулинг"), на сервисе TikTok распространились записи, где бывшие поклонники романов о Гарри Поттере сжигают книги автора, а австралийский книжный магазин Perth отказался от продажи книг Роулинг, в том числе написанных под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.Ранее Роулинг обвинили в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Пользователи в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам.

https://ria.ru/20200915/rowling-1577260624.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, книги, новости культуры, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), twitter