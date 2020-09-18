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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577456304.html
СПЧ ООН отклонил все российские поправки к резолюции по Белоруссии
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, отклонив все поправки, предложенные Россией. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:18
2020-09-18T17:35
протесты в белоруссии
совет по правам человека оон (спч оон)
белоруссия
оон
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Совет <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека принял резолюцию по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, отклонив все поправки, предложенные Россией.Документ, в частности, призывает президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> начать диалог с оппозицией. Так, белорусские власти должны "создать условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов, включая утверждения о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и наказании задержанных и протестующих, насильственных исчезновениях, и гарантировать доступ к правосудию и возмещение ущерба для жертв, а также полную ответственность виновных".Проект резолюции представила <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> от имени стран Евросоюза. Его поддержали 23 страны — члена СПЧ, против проголосовали две, воздержались 22.Россия предложила 17 поправок. Ряд стран поддержали их, но ни одна не была принята.Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577439899.html
https://ria.ru/20200918/krizis-1577437589.html
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совет по правам человека оон (спч оон), белоруссия, оон, в мире

СПЧ ООН отклонил все российские поправки к резолюции по Белоруссии

17:18 18.09.2020 (обновлено: 17:35 18.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, отклонив все поправки, предложенные Россией.
Документ, в частности, призывает президента Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. Так, белорусские власти должны "создать условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов, включая утверждения о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и наказании задержанных и протестующих, насильственных исчезновениях, и гарантировать доступ к правосудию и возмещение ущерба для жертв, а также полную ответственность виновных".
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 13:32Протесты в Белоруссии
Постпред Белоруссии заявил, что Минск сам разрешит ситуацию в стране
Проект резолюции представила Германия от имени стран Евросоюза. Его поддержали 23 страны — члена СПЧ, против проголосовали две, воздержались 22.
Россия предложила 17 поправок. Ряд стран поддержали их, но ни одна не была принята.
Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 13:02Протесты в Белоруссии
В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии
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