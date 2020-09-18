https://ria.ru/20200918/reyting-1577457909.html
Россиянин попал в пятерку самых влиятельных евреев мира
В Израиле накануне нового года по иудейскому религиозному календарю составили список самых влиятельных евреев, в первую пятерку наряду с Марком Цукербергом и... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:42
2020-09-18T17:42
2020-09-18T23:08
россия
марк адамс
джаред кушнер
вячеслав моше кантор
биньямин нетаньяху
марк цукерберг
сша
израиль
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> накануне нового года по иудейскому религиозному календарю составили список самых влиятельных евреев, в первую пятерку наряду с <a href="http://ria.ru/person_Mark_Cukerberg/" target="_blank" data-auto="true">Марком Цукербергом</a> и <a href="http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/" target="_blank" data-auto="true">Биньямином Нетаньяху</a> попал глава фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Moshe_Kantor/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Моше Кантор</a>, сообщили РИА Новости в Европейском еврейском конгрессе."Список был составлен израильским изданием Ynet. Издание отмечает ключевую роль Кантора в организации пятого Всемирного форума памяти Холокоста — самого крупного мероприятия в Израиле до пандемии, которое прошло в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в <a href="http://ria.ru/location_Jerusalem/" target="_blank" data-auto="true">Иерусалиме</a> в январе этого года", — отмечают в ЕЕК.В список, помимо Кантора, также вошли зять и старший советник президента США Дональда Трампа <a href="http://ria.ru/person_Dzhared_Kushner/" target="_blank" data-auto="true">Джаред Кушнер</a>, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, израильско-канадский бизнесмен и миллиардер Сильван Адамс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Всемирный форум памяти Холокоста был приурочен к 75-й годовщине освобождения Аушвица-Биркенау советскими войсками и Международному дню памяти жертв Холокоста. Основной его темой стала борьба с антисемитизмом, уровень которого, по данным ЕЕК, существенно возрос за последние несколько лет.
https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html
Алексей Веселин
Бедный Ротенберг, он никак не дорастет до почетной пятерки на госзаказах.
44
novicov.stv
Вы, товарищ, тоже не очень богаты... Да ещё и завистливы.
41
8
россия
сша
израиль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марк адамс, джаред кушнер, вячеслав моше кантор, биньямин нетаньяху, марк цукерберг, сша, израиль, в мире