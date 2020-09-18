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https://ria.ru/20200918/reshetova-1577452402.html
Решетова после разрыва с Тимати сделала откровенное селфи
Экс-возлюбленная репера и бизнесмена Тимати 24-летняя Анастасия Решетова показала пользователям Instagram, как она выглядит в бикини. Фото появилось в Stories... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:20
2020-09-18T16:20
анастасия решетова
шоу-бизнес
тимати (тимур юнусов)
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. </strong>Экс-возлюбленная репера и бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Timati_Timur_JUnusov/" target="_blank" data-auto="true">Тимати</a> 24-летняя <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-reshetova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Решетова</a> показала пользователям Instagram, как она выглядит в бикини. Фото появилось в Stories девушки.На снимке модель и "Первая вице-мисс Россия - 2014" перед походом в бассейн позирует в красном купальнике у зеркала. Волосы девушка оставила распущенными и отказалась от макияжа. Ранее Решетова заявляла, что хочет сбросить вес, набранный во время беременности сыном Ратмиром. Новые кадры модели демонстрируют, что ей это удалось. Анастасия Решетова и Тимати 11 сентября объявили <a href="https://ria.ru/20200911/timati-1577077801.html" target="_blank">о расставании</a> после нескольких лет отношений. Об этом модель написала пост в Instagram. Она сообщила, что нынешний год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, однако их союз ее не выдержал. По словам девушки, в разрыве не замешаны посторонние люди.
https://ria.ru/20200915/timati-1577246974.html
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анастасия решетова, шоу-бизнес, тимати (тимур юнусов)

Решетова после разрыва с Тимати сделала откровенное селфи

16:20 18.09.2020
1538
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк1-я Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова во время открытого кастинга национального конкурса "Мисс Россия" в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве
1-я Вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова во время открытого кастинга национального конкурса Мисс Россия в торговом центре Афимолл Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экс-возлюбленная репера и бизнесмена Тимати 24-летняя Анастасия Решетова показала пользователям Instagram, как она выглядит в бикини. Фото появилось в Stories девушки.
На снимке модель и "Первая вице-мисс Россия - 2014" перед походом в бассейн позирует в красном купальнике у зеркала. Волосы девушка оставила распущенными и отказалась от макияжа.
© Фото : @volkonskaya.reshetova/InstagramАнастасия Решетова
Анастасия Решетова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : @volkonskaya.reshetova/Instagram
Анастасия Решетова
Ранее Решетова заявляла, что хочет сбросить вес, набранный во время беременности сыном Ратмиром. Новые кадры модели демонстрируют, что ей это удалось.
Анастасия Решетова и Тимати 11 сентября объявили о расставании после нескольких лет отношений. Об этом модель написала пост в Instagram. Она сообщила, что нынешний год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, однако их союз ее не выдержал. По словам девушки, в разрыве не замешаны посторонние люди.
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 10:19
Модель Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати
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Анастасия РешетоваШоу-бизнесТимати (Тимур Юнусов)
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