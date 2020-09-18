https://ria.ru/20200918/reshetova-1577452402.html

Решетова после разрыва с Тимати сделала откровенное селфи

Экс-возлюбленная репера и бизнесмена Тимати 24-летняя Анастасия Решетова показала пользователям Instagram, как она выглядит в бикини. Фото появилось в Stories... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:20

2020-09-18T16:20

2020-09-18T16:20

анастасия решетова

шоу-бизнес

тимати (тимур юнусов)

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. </strong>Экс-возлюбленная репера и бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Timati_Timur_JUnusov/" target="_blank" data-auto="true">Тимати</a> 24-летняя <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-reshetova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Решетова</a> показала пользователям Instagram, как она выглядит в бикини. Фото появилось в Stories девушки.На снимке модель и "Первая вице-мисс Россия - 2014" перед походом в бассейн позирует в красном купальнике у зеркала. Волосы девушка оставила распущенными и отказалась от макияжа. Ранее Решетова заявляла, что хочет сбросить вес, набранный во время беременности сыном Ратмиром. Новые кадры модели демонстрируют, что ей это удалось. Анастасия Решетова и Тимати 11 сентября объявили <a href="https://ria.ru/20200911/timati-1577077801.html" target="_blank">о расставании</a> после нескольких лет отношений. Об этом модель написала пост в Instagram. Она сообщила, что нынешний год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, однако их союз ее не выдержал. По словам девушки, в разрыве не замешаны посторонние люди.

https://ria.ru/20200915/timati-1577246974.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия решетова, шоу-бизнес, тимати (тимур юнусов)