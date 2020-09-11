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https://ria.ru/20200911/timati-1577077801.html
Тимати и Анастасия Решетова расстались
Модель Анастасия Решетова в своем Instagram объявила о том, что она и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) расстались после нескольких лет отношений. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:29
2020-09-11T11:29
анастасия решетова
россия
шоу-бизнес
тимати (тимур юнусов)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Модель <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-reshetova/" target="_blank">Анастасия Решетова</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CE_RMGZBPbD/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> объявила о том, что она и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) расстались после нескольких лет отношений.Она отметила, что нынешний год стал тяжелой проверкой на прочность для многих."Но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", — пояснила модель.Она отметила, что шесть лет, которые прошли с момента встречи и до лета этого года, были "прекрасными". Решетова пояснила, что их отношения были многогранными и эмоциональными, однако, в жизни все имеет свойство заканчиваться."Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть", — подчеркнула модель.Она выразила надежду, что их отношения превратятся в идеальный родительских тандем ради их сына — Ратмира. Также девушка поблагодарила <a href="http://ria.ru/person_Timati_Timur_JUnusov/" target="_blank" data-auto="true">Тимати</a> за любовь и поддержку, а также за то, что он сделал для нее.Ранее в Сети появились сообщения о том, что Решетова и Тимати расстались — этим летом они провели отпуск раздельно. В октябре прошлого года у пары родился сын по имени Ратмир. Также у музыканта есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.
https://ria.ru/20200724/1574830309.html
https://ria.ru/20200810/1575591979.html
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анастасия решетова, россия, шоу-бизнес, тимати (тимур юнусов), общество

Тимати и Анастасия Решетова расстались

11:29 11.09.2020
34106
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Модель Анастасия Решетова в своем Instagram объявила о том, что она и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) расстались после нескольких лет отношений.
Она отметила, что нынешний год стал тяжелой проверкой на прочность для многих.
"Но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", — пояснила модель.
Она отметила, что шесть лет, которые прошли с момента встречи и до лета этого года, были "прекрасными". Решетова пояснила, что их отношения были многогранными и эмоциональными, однако, в жизни все имеет свойство заканчиваться.
"Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть", — подчеркнула модель.
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Она выразила надежду, что их отношения превратятся в идеальный родительских тандем ради их сына — Ратмира. Также девушка поблагодарила Тимати за любовь и поддержку, а также за то, что он сделал для нее.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что Решетова и Тимати расстались — этим летом они провели отпуск раздельно. В октябре прошлого года у пары родился сын по имени Ратмир. Также у музыканта есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.
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