https://ria.ru/20200918/razvod-1577447070.html

Солист Little Big проводит время с женой после объявления о разводе

Лидер группы Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, в конце августа объявившие о разводе, проводят время вместе. Совместное фото музыкантов в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:07

2020-09-18T15:07

2020-09-18T15:08

little big

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Лидер группы <a href="https://ria.ru/product_little-big/" target="_blank">Little Big</a> Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, в конце августа объявившие о разводе, проводят время вместе. Совместное фото музыкантов в Instagram вызвало у поклонников надежду на то, что пара решила не расставаться. Певица Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, в социальной сети поделилась фотографией с Ильей Прусикиным и их сыном Добрыней. "Приехали к бабушке на юбилей. Попытки уложить ребенка поспать перед рестораном не увенчались успехом", — написала она. Подписчики девушки предположили, что пара передумала разводиться. "Есть правда ощущение, что после того, когда вы все выяснили, отношения между вами стали намного лучше", "Вы после развода стали выкладывать больше сторис и фоток вместе, чем когда были вместе", "Объясните, они вместе или нет", "Мне кажется или они стали еще милее?", — прокомментировали фанаты. Пара <a href="https://ria.ru/20200831/razvod-1576535280.html" target="_blank">объявила о разводе</a> 31 августа в видеообращении на YouTube. По словам супругов, в семье накопилось множество проблем и взаимных претензий, и Смелая была недовольна "отношениями на расстоянии" из-за постоянных разъездов Прусикина. Однако музыканты подчеркнули, что ради ребенка сохранят дружеские отношения друг с другом.

https://ria.ru/20200901/tayurskaya-1576555704.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

little big, шоу-бизнес