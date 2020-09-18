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Солист Little Big проводит время с женой после объявления о разводе
Лидер группы Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, в конце августа объявившие о разводе, проводят время вместе. Совместное фото музыкантов в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:07
2020-09-18T15:08
little big
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Лидер группы <a href="https://ria.ru/product_little-big/" target="_blank">Little Big</a> Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, в конце августа объявившие о разводе, проводят время вместе. Совместное фото музыкантов в Instagram вызвало у поклонников надежду на то, что пара решила не расставаться. Певица Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, в социальной сети поделилась фотографией с Ильей Прусикиным и их сыном Добрыней. "Приехали к бабушке на юбилей. Попытки уложить ребенка поспать перед рестораном не увенчались успехом", — написала она. Подписчики девушки предположили, что пара передумала разводиться. "Есть правда ощущение, что после того, когда вы все выяснили, отношения между вами стали намного лучше", "Вы после развода стали выкладывать больше сторис и фоток вместе, чем когда были вместе", "Объясните, они вместе или нет", "Мне кажется или они стали еще милее?", — прокомментировали фанаты. Пара <a href="https://ria.ru/20200831/razvod-1576535280.html" target="_blank">объявила о разводе</a> 31 августа в видеообращении на YouTube. По словам супругов, в семье накопилось множество проблем и взаимных претензий, и Смелая была недовольна "отношениями на расстоянии" из-за постоянных разъездов Прусикина. Однако музыканты подчеркнули, что ради ребенка сохранят дружеские отношения друг с другом.
https://ria.ru/20200901/tayurskaya-1576555704.html
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little big, шоу-бизнес

Солист Little Big проводит время с женой после объявления о разводе

15:07 18.09.2020 (обновлено: 15:08 18.09.2020)
1047
© TATARKAСтоп-кадр видео из YouTube-аккаунта TATARKA
Стоп-кадр видео из YouTube-аккаунта TATARKA - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© TATARKA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер группы Little Big Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая, в конце августа объявившие о разводе, проводят время вместе. Совместное фото музыкантов в Instagram вызвало у поклонников надежду на то, что пара решила не расставаться.
Певица Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, в социальной сети поделилась фотографией с Ильей Прусикиным и их сыном Добрыней. "Приехали к бабушке на юбилей. Попытки уложить ребенка поспать перед рестораном не увенчались успехом", — написала она.
Подписчики девушки предположили, что пара передумала разводиться.
"Есть правда ощущение, что после того, когда вы все выяснили, отношения между вами стали намного лучше", "Вы после развода стали выкладывать больше сторис и фоток вместе, чем когда были вместе", "Объясните, они вместе или нет", "Мне кажется или они стали еще милее?", — прокомментировали фанаты.
Пара объявила о разводе 31 августа в видеообращении на YouTube. По словам супругов, в семье накопилось множество проблем и взаимных претензий, и Смелая была недовольна "отношениями на расстоянии" из-за постоянных разъездов Прусикина. Однако музыканты подчеркнули, что ради ребенка сохранят дружеские отношения друг с другом.
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 05:16
Вокалистку Little Big затравили после сообщения о разводе лидера группы
200202
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Little BigШоу-бизнес
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