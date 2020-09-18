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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/pesnya-1577433378.html
Белорусская певица рассказала о работе над песней с цитатой Лукашенко
Артисты из Белоруссии и РФ бесплатно работали над песней с цитатой президента республики Александра Лукашенко "Любимую не отдают", их всех объединяет любовь к... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:05
2020-09-18T12:05
протесты в белоруссии
руслан алехно
александр лукашенко
николай басков
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Артисты из Белоруссии и РФ бесплатно работали над песней с цитатой президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> "Любимую не отдают", их всех объединяет любовь к белорусской земле, заявила РИА Новости в пятницу заслуженная артистка Белоруссии, представитель страны на международном конкурсе "Евровидение-2013" Алена Ланская.Ранее популярные белорусские и российские исполнители, среди которых, помимо Ланской, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, <a href="http://ria.ru/person_ruslan-alekhno/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Алехно</a>, <a href="http://ria.ru/person_Anita_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Анита Цой</a>, <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филипп Киркоров</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bujjnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Буйнов</a>, <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Басков</a>, <a href="http://ria.ru/person_Diana_Gurckaja/" target="_blank" data-auto="true">Диана Гурцкая</a>, Анатолий Ярмоленко, Юлия Быкова, Виктория Алешко, Жанет и другие, записали композицию под названием "Любимую не отдают". Это цитата из заявления Лукашенко "Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают", которое он сделал в ходе обращения с посланием к народу и парламенту в преддверии президентских выборов 9 августа, после которых в стране начались акции протеста."Идея создания композиции принадлежит певице и поэтессе Юлии Быковой и композитору Евгению Олейнику. И все люди, которые принимали участие в создании этой песни и видеоролика, все исполнители, которые были задействованы, работали во благо идеи добра, мира, спокойствия. Никаких финансовых вознаграждений мы не получали. Это исключительно наша добровольная идея принять участие в таком проекте под названием "Любимую не отдают". И всех людей, которые работали над этой композицией, объединяет любовь к белорусской земле", - рассказала Ланская.По словам исполнительницы, она поддерживает действующую власть в республике и из-за этого стала одной из первых популярных персон в Белоруссии, кто попал под удар критики противников Лукашенко еще до 9 августа, в адрес певицы и ее близких стали поступать угрозы."И когда я стала читать угрозы уже на странице своей племянницы несовершеннолетней, для меня это стало просто делом совести и делом собственного достоинства. Тогда я восстала против того, что постоянно идет унижение со стороны людей, не согласных с твоей позицией. Я всегда любила и буду любить Беларусь, никогда этого не скрывала… Мы должны учиться абстрагироваться от этого негатива и всегда слышать свое собственное "Я", свою душу. Многие говорят о том, что их голоса на этих выборах украли. Простите, мой голос никто не крал", - добавила собеседница агентства.Со своей стороны Солодуха подтвердил РИА Новости, что работа над песней велась артистами бесплатно. "Женя (Олейник – ред.) вложил в запись свои деньги. Стихи просто шикарнейшие, я бы с удовольствием сам спел эту песню и, чувствую, это произойдет", - сказал Солодуха.Он добавил, что артисты не встречались с Лукашенко перед записью композиции, но при этом предположил, что у главы государства сложилось о ней самое положительное впечатление.
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577413218.html
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577329467.html
все верно. Каждый имеет право на свою позицию. В том числе и в поддержку Лукашенко. Либералы, так борющиеся за "свободу", обычно предполагают, что свобода должна быть только для них, думать иначе чем они нельзя. А это и есть самая настоящая диктатура
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белоруссия
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руслан алехно, александр лукашенко, николай басков, белоруссия, в мире

Белорусская певица рассказала о работе над песней с цитатой Лукашенко

12:05 18.09.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлена Ланская
Алена Ланская - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Алена Ланская. Архивное фото
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Артисты из Белоруссии и РФ бесплатно работали над песней с цитатой президента республики Александра Лукашенко "Любимую не отдают", их всех объединяет любовь к белорусской земле, заявила РИА Новости в пятницу заслуженная артистка Белоруссии, представитель страны на международном конкурсе "Евровидение-2013" Алена Ланская.
Ранее популярные белорусские и российские исполнители, среди которых, помимо Ланской, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Руслан Алехно, Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая, Анатолий Ярмоленко, Юлия Быкова, Виктория Алешко, Жанет и другие, записали композицию под названием "Любимую не отдают". Это цитата из заявления Лукашенко "Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают", которое он сделал в ходе обращения с посланием к народу и парламенту в преддверии президентских выборов 9 августа, после которых в стране начались акции протеста.
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"Идея создания композиции принадлежит певице и поэтессе Юлии Быковой и композитору Евгению Олейнику. И все люди, которые принимали участие в создании этой песни и видеоролика, все исполнители, которые были задействованы, работали во благо идеи добра, мира, спокойствия. Никаких финансовых вознаграждений мы не получали. Это исключительно наша добровольная идея принять участие в таком проекте под названием "Любимую не отдают". И всех людей, которые работали над этой композицией, объединяет любовь к белорусской земле", - рассказала Ланская.
По словам исполнительницы, она поддерживает действующую власть в республике и из-за этого стала одной из первых популярных персон в Белоруссии, кто попал под удар критики противников Лукашенко еще до 9 августа, в адрес певицы и ее близких стали поступать угрозы.
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"И когда я стала читать угрозы уже на странице своей племянницы несовершеннолетней, для меня это стало просто делом совести и делом собственного достоинства. Тогда я восстала против того, что постоянно идет унижение со стороны людей, не согласных с твоей позицией. Я всегда любила и буду любить Беларусь, никогда этого не скрывала… Мы должны учиться абстрагироваться от этого негатива и всегда слышать свое собственное "Я", свою душу. Многие говорят о том, что их голоса на этих выборах украли. Простите, мой голос никто не крал", - добавила собеседница агентства.
Со своей стороны Солодуха подтвердил РИА Новости, что работа над песней велась артистами бесплатно. "Женя (Олейник – ред.) вложил в запись свои деньги. Стихи просто шикарнейшие, я бы с удовольствием сам спел эту песню и, чувствую, это произойдет", - сказал Солодуха.
Он добавил, что артисты не встречались с Лукашенко перед записью композиции, но при этом предположил, что у главы государства сложилось о ней самое положительное впечатление.
79012216
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Протесты в БелоруссииРуслан АлехноАлександр ЛукашенкоНиколай БасковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
все верно. Каждый имеет право на свою позицию. В том числе и в поддержку Лукашенко. Либералы, так борющиеся за "свободу", обычно предполагают, что свобода должна быть только для них, думать иначе чем они нельзя. А это и есть самая настоящая диктатура
18 сентября, 12:16
О Ольга Занкова
1300000
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