https://ria.ru/20200918/pesnya-1577433378.html

Белорусская певица рассказала о работе над песней с цитатой Лукашенко

Артисты из Белоруссии и РФ бесплатно работали над песней с цитатой президента республики Александра Лукашенко "Любимую не отдают", их всех объединяет любовь к... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:05

2020-09-18T12:05

2020-09-18T12:05

протесты в белоруссии

руслан алехно

александр лукашенко

николай басков

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Артисты из Белоруссии и РФ бесплатно работали над песней с цитатой президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> "Любимую не отдают", их всех объединяет любовь к белорусской земле, заявила РИА Новости в пятницу заслуженная артистка Белоруссии, представитель страны на международном конкурсе "Евровидение-2013" Алена Ланская.Ранее популярные белорусские и российские исполнители, среди которых, помимо Ланской, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, <a href="http://ria.ru/person_ruslan-alekhno/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Алехно</a>, <a href="http://ria.ru/person_Anita_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Анита Цой</a>, <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филипп Киркоров</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bujjnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Буйнов</a>, <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Басков</a>, <a href="http://ria.ru/person_Diana_Gurckaja/" target="_blank" data-auto="true">Диана Гурцкая</a>, Анатолий Ярмоленко, Юлия Быкова, Виктория Алешко, Жанет и другие, записали композицию под названием "Любимую не отдают". Это цитата из заявления Лукашенко "Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают", которое он сделал в ходе обращения с посланием к народу и парламенту в преддверии президентских выборов 9 августа, после которых в стране начались акции протеста."Идея создания композиции принадлежит певице и поэтессе Юлии Быковой и композитору Евгению Олейнику. И все люди, которые принимали участие в создании этой песни и видеоролика, все исполнители, которые были задействованы, работали во благо идеи добра, мира, спокойствия. Никаких финансовых вознаграждений мы не получали. Это исключительно наша добровольная идея принять участие в таком проекте под названием "Любимую не отдают". И всех людей, которые работали над этой композицией, объединяет любовь к белорусской земле", - рассказала Ланская.По словам исполнительницы, она поддерживает действующую власть в республике и из-за этого стала одной из первых популярных персон в Белоруссии, кто попал под удар критики противников Лукашенко еще до 9 августа, в адрес певицы и ее близких стали поступать угрозы."И когда я стала читать угрозы уже на странице своей племянницы несовершеннолетней, для меня это стало просто делом совести и делом собственного достоинства. Тогда я восстала против того, что постоянно идет унижение со стороны людей, не согласных с твоей позицией. Я всегда любила и буду любить Беларусь, никогда этого не скрывала… Мы должны учиться абстрагироваться от этого негатива и всегда слышать свое собственное "Я", свою душу. Многие говорят о том, что их голоса на этих выборах украли. Простите, мой голос никто не крал", - добавила собеседница агентства.Со своей стороны Солодуха подтвердил РИА Новости, что работа над песней велась артистами бесплатно. "Женя (Олейник – ред.) вложил в запись свои деньги. Стихи просто шикарнейшие, я бы с удовольствием сам спел эту песню и, чувствую, это произойдет", - сказал Солодуха.Он добавил, что артисты не встречались с Лукашенко перед записью композиции, но при этом предположил, что у главы государства сложилось о ней самое положительное впечатление.

https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577413218.html

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577329467.html

Ольга Занкова все верно. Каждый имеет право на свою позицию. В том числе и в поддержку Лукашенко. Либералы, так борющиеся за "свободу", обычно предполагают, что свобода должна быть только для них, думать иначе чем они нельзя. А это и есть самая настоящая диктатура 13

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан алехно, александр лукашенко, николай басков, белоруссия, в мире