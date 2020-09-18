https://ria.ru/20200918/pashaev-1577455521.html

Пашаев нашел сходство между собой и Иисусом

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев пообщался с журналистами перед заседанием совета Адвокатской палаты Северной Осетии. Он заявил, что готов к любому... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:00

2020-09-18T17:00

2020-09-18T17:17

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

федеральная палата адвокатов рф

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Лишенный статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> пообщался с журналистами перед заседанием совета Адвокатской палаты Северной Осетии. Он заявил, что готов к любому решению, а также провел параллель между собой и Иисусом, передает <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>."Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли", — сказал он.Пашаев добавил, что не сравнивает себя со святым, но тот, по его словам, "тоже не сдал позиции".Помимо этого, юрист предположил, что причиной лишения его статуса могут стать "высказывания в СМИ" о том, что он якобы разглашал адвокатскую тайну.Позднее по решению совета Адвокатской палаты Северной Осетии Пашаева <a href="https://ria.ru/20200918/pashaev-1577453824.html" target="_blank">лишили статуса адвоката</a>.Юрист был участником громкого судебного процесса по делу о смертельном ДТП с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>. Он стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем. После ряда публичных высказываний Пашаева Минюст внес в Адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении его адвокатского статуса.

https://ria.ru/20200915/advokat-1577282324.html

https://ria.ru/20200915/chempion-1577289974.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, общество