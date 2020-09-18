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https://ria.ru/20200918/pashaev-1577455521.html
Пашаев нашел сходство между собой и Иисусом
Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев пообщался с журналистами перед заседанием совета Адвокатской палаты Северной Осетии. Он заявил, что готов к любому... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:00
2020-09-18T17:17
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
федеральная палата адвокатов рф
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Лишенный статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> пообщался с журналистами перед заседанием совета Адвокатской палаты Северной Осетии. Он заявил, что готов к любому решению, а также провел параллель между собой и Иисусом, передает <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>."Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли", — сказал он.Пашаев добавил, что не сравнивает себя со святым, но тот, по его словам, "тоже не сдал позиции".Помимо этого, юрист предположил, что причиной лишения его статуса могут стать "высказывания в СМИ" о том, что он якобы разглашал адвокатскую тайну.Позднее по решению совета Адвокатской палаты Северной Осетии Пашаева <a href="https://ria.ru/20200918/pashaev-1577453824.html" target="_blank">лишили статуса адвоката</a>.Юрист был участником громкого судебного процесса по делу о смертельном ДТП с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>. Он стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем. После ряда публичных высказываний Пашаева Минюст внес в Адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении его адвокатского статуса.
https://ria.ru/20200915/advokat-1577282324.html
https://ria.ru/20200915/chempion-1577289974.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, общество

Пашаев нашел сходство между собой и Иисусом

17:00 18.09.2020 (обновлено: 17:17 18.09.2020)
4322
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев пообщался с журналистами перед заседанием совета Адвокатской палаты Северной Осетии. Он заявил, что готов к любому решению, а также провел параллель между собой и Иисусом, передает Пятый канал.
"Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли", — сказал он.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 18:08
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
Пашаев добавил, что не сравнивает себя со святым, но тот, по его словам, "тоже не сдал позиции".
Помимо этого, юрист предположил, что причиной лишения его статуса могут стать "высказывания в СМИ" о том, что он якобы разглашал адвокатскую тайну.
Позднее по решению совета Адвокатской палаты Северной Осетии Пашаева лишили статуса адвоката.
Юрист был участником громкого судебного процесса по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Он стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем. После ряда публичных высказываний Пашаева Минюст внес в Адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении его адвокатского статуса.
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