https://ria.ru/20200918/pashaev-1577453824.html
Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса
Адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:38
2020-09-18T16:38
2020-09-18T17:46
александр добровинский
михаил ефремов
федеральная палата адвокатов рф
москва
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Адвокатская палата Северной Осетии лишила <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> статуса адвоката, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов.Там напомнили, что дисциплинарное производство возбудили по инициативе президента ФПА Юрия Пилипенко."Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания", — привела пресс-служба слова Пилипенко. По его мнению, это решение наиболее адекватно сложившейся ситуации.Ранее квалификационная коллегия адвокатской палаты Северной Осетии усмотрела в действиях Пашаева дисциплинарный проступок. При этом, как отмечал вице-президент ФПА Геннадий Шаров, эксперты оценивали не правовую позицию защитника, а этичность его поведения.Лишить Пашаева статуса предложил Минюст. Поводом для этого стали публичные высказывания юриста по делу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>. Кроме того, в ведомстве считают необходимым привлечь к дисциплинарной ответственности и адвоката потерпевшей стороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, это представление рассмотрят в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Пашаев защищал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Ефремова</a> в деле о смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Юрист тщетно пытался доказать, что актер не был за рулем, а машину вел кто-то другой. Добровинский представлял интересы потерпевших. Обе стороны допускали неоднозначные суждения и комментарии. В итоге Пресненский суд столицы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.
https://ria.ru/20200918/pashaev-1577455521.html
https://ria.ru/20200918/efremov-1577436759.html
Александр Аникин
Главное дело в своей жизни он уже выиграл - посадил гражданина убийцу.
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aolpsm1 Енотова Варя
И поделом!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр добровинский, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, москва, эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, общество