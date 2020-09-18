https://ria.ru/20200918/pashaev-1577453824.html

Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

Адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:38

2020-09-18T16:38

2020-09-18T17:46

александр добровинский

михаил ефремов

федеральная палата адвокатов рф

москва

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575181324_1034:0:3072:1146_1400x0_80_0_0_cd620a06fa9bf625542b52b92fa08159.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Адвокатская палата Северной Осетии лишила <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> статуса адвоката, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов.Там напомнили, что дисциплинарное производство возбудили по инициативе президента ФПА Юрия Пилипенко."Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания", — привела пресс-служба слова Пилипенко. По его мнению, это решение наиболее адекватно сложившейся ситуации.Ранее квалификационная коллегия адвокатской палаты Северной Осетии усмотрела в действиях Пашаева дисциплинарный проступок. При этом, как отмечал вице-президент ФПА Геннадий Шаров, эксперты оценивали не правовую позицию защитника, а этичность его поведения.Лишить Пашаева статуса предложил Минюст. Поводом для этого стали публичные высказывания юриста по делу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>. Кроме того, в ведомстве считают необходимым привлечь к дисциплинарной ответственности и адвоката потерпевшей стороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, это представление рассмотрят в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Пашаев защищал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Ефремова</a> в деле о смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Юрист тщетно пытался доказать, что актер не был за рулем, а машину вел кто-то другой. Добровинский представлял интересы потерпевших. Обе стороны допускали неоднозначные суждения и комментарии. В итоге Пресненский суд столицы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.

https://ria.ru/20200918/pashaev-1577455521.html

https://ria.ru/20200918/efremov-1577436759.html

Александр Аникин Главное дело в своей жизни он уже выиграл - посадил гражданина убийцу. 193

aolpsm1 Енотова Варя И поделом! 147

96

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр добровинский, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, москва, эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, общество