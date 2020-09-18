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https://ria.ru/20200918/nunc-1577467942.html
В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"
В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC", на которой будет проведен благотворительный аукцион, сообщает пресс-служба организатора. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T23:08
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культура
новости культуры
музеи
фонд "advita"
мариинский театр
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости</strong>. В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC", на которой будет проведен благотворительный аукцион, сообщает пресс-служба организатора. "Название выставки в переводе с латыни означает "сейчас". Настоящее время является основным мотивом творчества всех художников, участвующих в данном проекте", — говорится в сообщении. Молодые художники (Артемий Лысиков, Полина Осипова, Павел Коломиец, Илья Шалашов и другие) представят свои работы под аккомпанемент солистов Мариинского и Михайловского театров. Приглашенные спикеры 19 сентября проведут три лекции о современном искусстве, а 20 сентября пройдет благотворительный аукцион, часть средств от которого пойдет в фонд "AdVita", помогающий детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.Выставка открыта для посещения 19 и 20 сентября в Дворце Мясникова по адресу ул. Восстания, 45.
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новости культуры, музеи, фонд "advita", мариинский театр, михайловский театр, санкт-петербург

В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"

23:08 18.09.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетительница на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
Посетительница на художественной выставке NUNC в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC", на которой будет проведен благотворительный аукцион, сообщает пресс-служба организатора.
"Название выставки в переводе с латыни означает "сейчас". Настоящее время является основным мотивом творчества всех художников, участвующих в данном проекте", — говорится в сообщении.
Молодые художники (Артемий Лысиков, Полина Осипова, Павел Коломиец, Илья Шалашов и другие) представят свои работы под аккомпанемент солистов Мариинского и Михайловского театров.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
Посетители на художественной выставке NUNC в Санкт-Петербурге.
1 из 3
Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
Выставка Nunc в Санкт-Петербурге
2 из 3
Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
Посетители на художественной выставке NUNC в Санкт-Петербурге.
3 из 3
Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 3
Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 3
Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 3
Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Приглашенные спикеры 19 сентября проведут три лекции о современном искусстве, а 20 сентября пройдет благотворительный аукцион, часть средств от которого пойдет в фонд "AdVita", помогающий детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.
"Нашей целью является привлечение внимание к современным художникам двух столиц. С помощью соединения представителей разных направлений (живопись, скульптура, видео-арт, инсталляция, перфоманс) мы подчеркиваем индивидуальные черты каждого автора и демонстрируем разнообразие молодого современного искусства", — приводит пресс-служба слова организаторов.
Выставка открыта для посещения 19 и 20 сентября в Дворце Мясникова по адресу ул. Восстания, 45.
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11 сентября, 08:00Культура
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