В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетительница на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC", на которой будет проведен благотворительный аукцион, сообщает пресс-служба организатора.
"Название выставки в переводе с латыни означает "сейчас". Настоящее время является основным мотивом творчества всех художников, участвующих в данном проекте", — говорится в сообщении.
Молодые художники (Артемий Лысиков, Полина Осипова, Павел Коломиец, Илья Шалашов и другие) представят свои работы под аккомпанемент солистов Мариинского и Михайловского театров.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
1 из 3
Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
2 из 3
Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
3 из 3
Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
1 из 3
Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
2 из 3
Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
3 из 3
Посетители на художественной выставке "NUNC" в Санкт-Петербурге.
Приглашенные спикеры 19 сентября проведут три лекции о современном искусстве, а 20 сентября пройдет благотворительный аукцион, часть средств от которого пойдет в фонд "AdVita", помогающий детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.
"Нашей целью является привлечение внимание к современным художникам двух столиц. С помощью соединения представителей разных направлений (живопись, скульптура, видео-арт, инсталляция, перфоманс) мы подчеркиваем индивидуальные черты каждого автора и демонстрируем разнообразие молодого современного искусства", — приводит пресс-служба слова организаторов.
Выставка открыта для посещения 19 и 20 сентября в Дворце Мясникова по адресу ул. Восстания, 45.
11 сентября, 08:00КультураСвобода и связи: легко ли быть молодым художником в России