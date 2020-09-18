https://ria.ru/20200918/nunc-1577467942.html

В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC"

В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC", на которой будет проведен благотворительный аукцион, сообщает пресс-служба организатора. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T23:08

2020-09-18T23:08

2020-09-18T23:08

культура

новости культуры

музеи

фонд "advita"

мариинский театр

михайловский театр

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости</strong>. В Санкт-Петербурге открылась выставка современного искусства "NUNC", на которой будет проведен благотворительный аукцион, сообщает пресс-служба организатора. "Название выставки в переводе с латыни означает "сейчас". Настоящее время является основным мотивом творчества всех художников, участвующих в данном проекте", — говорится в сообщении. Молодые художники (Артемий Лысиков, Полина Осипова, Павел Коломиец, Илья Шалашов и другие) представят свои работы под аккомпанемент солистов Мариинского и Михайловского театров. Приглашенные спикеры 19 сентября проведут три лекции о современном искусстве, а 20 сентября пройдет благотворительный аукцион, часть средств от которого пойдет в фонд "AdVita", помогающий детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.Выставка открыта для посещения 19 и 20 сентября в Дворце Мясникова по адресу ул. Восстания, 45.

https://ria.ru/20200911/vystavka-1576892339.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, фонд "advita", мариинский театр, михайловский театр, санкт-петербург