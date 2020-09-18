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https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577440169.html
Песков допустил намерение помешать расследованию дела Навального извне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что кто-то может быть заинтересован в том, чтобы Россия не могла расследовать произошедшее с Алексеем РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:36
2020-09-18T13:36
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>ОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> допустил, что кто-то может быть заинтересован в том, чтобы Россия не могла расследовать произошедшее с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого оппозиционер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.
https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577436956.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/sharite-1576900751.html
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швеция
москва
берлин (город)
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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия

Песков допустил намерение помешать расследованию дела Навального извне

13:36 18.09.2020
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
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ОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что кто-то может быть заинтересован в том, чтобы Россия не могла расследовать произошедшее с Алексеем Навальным.
"Нам говорят, что следы "Новичка" на бутылке, но специалист говорит, что если следы "Новичка" на бутылке, то, по крайней мере, те, кто до нее дотрагивался и был бы рядом, могли получить поражение. Как это могло быть? Это совершенство не вяжется с заключениями эксперта. Если была бутылка, то почему ее куда-то увезли? То есть, может быть, кто-то не заинтересован в том, чтобы было расследование?" - сказал Песков журналистам.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Алексея Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 12:55
Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого оппозиционер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 20:36Сказано в эфире
"Это не "Новичок"". Специалисты о выходе Навального из комыВрачи берлинской клиники Charité вывели Алексея Навального из медицинской комы. Что думают о состоянии пациента врач-реаниматолог и ученый, принимавший участие в разработке боевых отравляющих веществ ‒ в материале радио Sputnik.
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Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)Происшествия
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