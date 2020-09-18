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https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577436787.html
Песков рассказал о попытках России получить данные по Навальному
Россия пытается получить от ОЗХО данные по выводам об "отравлении" оппозиционера Алексея Навального, но пока безрезультатно: в техническом секретариате говорят... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:53
2020-09-18T12:53
организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Россия пытается получить от <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju" target="_blank">ОЗХО</a> данные по выводам об "отравлении" оппозиционера <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>, но пока безрезультатно: в техническом секретариате говорят обращаться к немцам, а в Берлине - отсылают в ОЗХО, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Песков отметил, что версия об отравлении не исключалась с самого начала, но она не получила подтверждений."Ибо факт отравления подразумевает нахождение в крови отравляющих веществ. В крови пациента отравляющие вещества в Омске и в лабораториях в Москве найдены не были", - добавил он."Безусловно, мы обеспокоены в связи с той информацией, которая поступает от наших коллег в Берлине. Они говорят, что анализы показали, что речь идет об отравлении. К этому же выводу пришли лаборатории из Франции, Швеции, а также из ОЗХО, которые приехали к больному и взяли анализы. К сожалению, мы не имеем такой возможности - или потому что этого не хотят наши берлинские коллеги, или потому что этого не хочет сам больной. Все это вызывает вопросы. Пока на эти вопросы мы ответить не можем. Но это затрудняет наши попытки выяснить, что же произошло", - сказал Песков.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577414373.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
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организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия

Песков рассказал о попытках России получить данные по Навальному

12:53 18.09.2020
696
© AP Photo / Markus SchreiberЭкипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия пытается получить от ОЗХО данные по выводам об "отравлении" оппозиционера Алексея Навального, но пока безрезультатно: в техническом секретариате говорят обращаться к немцам, а в Берлине - отсылают в ОЗХО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия, собственно, продолжает предпринимать эти попытки. И де-факто ситуация следующая: в техническом секретариате ОЗХО нам говорят: ничего не знаем, обращайтесь к немцам. А немцы нам говорят: ничего не знаем, обращайтесь в ОЗХО. Это абсолютно, на сто процентов соответствует, к сожалению, положению дел в этой истории. Но, тем не менее, мы не оставляем наших попыток. Мы продолжаем разговаривать с нашими собеседниками и в техсекретариате, и в Берлине", - сказал он журналистам.

Песков отметил, что версия об отравлении не исключалась с самого начала, но она не получила подтверждений.
"Ибо факт отравления подразумевает нахождение в крови отравляющих веществ. В крови пациента отравляющие вещества в Омске и в лабораториях в Москве найдены не были", - добавил он.
"Безусловно, мы обеспокоены в связи с той информацией, которая поступает от наших коллег в Берлине. Они говорят, что анализы показали, что речь идет об отравлении. К этому же выводу пришли лаборатории из Франции, Швеции, а также из ОЗХО, которые приехали к больному и взяли анализы. К сожалению, мы не имеем такой возможности - или потому что этого не хотят наши берлинские коллеги, или потому что этого не хочет сам больной. Все это вызывает вопросы. Пока на эти вопросы мы ответить не можем. Но это затрудняет наши попытки выяснить, что же произошло", - сказал Песков.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 21:38
МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
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Организация по запрещению химического оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияПроисшествия
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