https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577432902.html

Лавров назвал выводы Швеции по Навальному потенциальным нарушением КЗХО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подтверждение шведскими экспертами того, что Алексей Навальный якобы был отравлен "Новичком", можно рассматривать как... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:00

2020-09-18T12:00

2020-09-18T12:14

госпитализация алексея навального

сергей лавров

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155323/34/1553233401_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_f088129fea2581a04a6f159a1b015e54.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил, что подтверждение шведскими экспертами того, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> якобы был отравлен "Новичком", можно рассматривать как потенциальное грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), потому что еще несколько лет назад Стокгольм говорил, что никогда не занимался работами с "Новичком".Как сказал Лавров в интервью РИА Новости, два года назад, когда Россию обвиняли в отравлении Скрипалей в британском <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a> и вешали на Москву ярлык единственного производителя "Новичка", российская сторона предъявила Западу аргументированные факты, которые имеются в открытом доступе и говорят о том, что несколько западных стран разрабатывали вещества семейства "Новичок", в том числе в США они были запатентованы.Он отметил, что сейчас одна из двух стран, куда ФРГ обратилась с просьбой переподтвердить их выводы, что Навальный якобы был отравлен "Новичком", помимо Франции, была Швеция."И они заявили, что да, они подтверждают правильность выводов бундесверовской лаборатории о том, что это был "Новичок". Но если два года назад у Швеции не было компетенции для того, чтобы разбираться, "Новичок" это или не "Новичок", а за два года такая компетенция появилась, значит, что-то произошло. И если произошло то, что позволило Швеции разбираться в "Новичках", наверное, надо посмотреть на это как на потенциальное грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия", - сказал министр иностранных дел.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577409382.html

https://ria.ru/20200918/butylka-1577418763.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/navalnyy-1577400192.html

Иван Грозный Короче говоря, что бы определит вещество как "новичок" нужно самим обладать веществом того же типа! Те кто подтверждает выводы германии, сами себя скомпрометировали. Или Шведы обладают "новичком" или просто лгут, выбор делать им, но оба варианта для них плачевны. 10

1

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, берлин (город), в мире