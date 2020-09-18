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https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577432902.html
Лавров назвал выводы Швеции по Навальному потенциальным нарушением КЗХО
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подтверждение шведскими экспертами того, что Алексей Навальный якобы был отравлен "Новичком", можно рассматривать как... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:00
2020-09-18T12:14
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил, что подтверждение шведскими экспертами того, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> якобы был отравлен "Новичком", можно рассматривать как потенциальное грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), потому что еще несколько лет назад Стокгольм говорил, что никогда не занимался работами с "Новичком".Как сказал Лавров в интервью РИА Новости, два года назад, когда Россию обвиняли в отравлении Скрипалей в британском <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a> и вешали на Москву ярлык единственного производителя "Новичка", российская сторона предъявила Западу аргументированные факты, которые имеются в открытом доступе и говорят о том, что несколько западных стран разрабатывали вещества семейства "Новичок", в том числе в США они были запатентованы.Он отметил, что сейчас одна из двух стран, куда ФРГ обратилась с просьбой переподтвердить их выводы, что Навальный якобы был отравлен "Новичком", помимо Франции, была Швеция."И они заявили, что да, они подтверждают правильность выводов бундесверовской лаборатории о том, что это был "Новичок". Но если два года назад у Швеции не было компетенции для того, чтобы разбираться, "Новичок" это или не "Новичок", а за два года такая компетенция появилась, значит, что-то произошло. И если произошло то, что позволило Швеции разбираться в "Новичках", наверное, надо посмотреть на это как на потенциальное грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия", - сказал министр иностранных дел.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577409382.html
https://ria.ru/20200918/butylka-1577418763.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/navalnyy-1577400192.html
Короче говоря, что бы определит вещество как "новичок" нужно самим обладать веществом того же типа! Те кто подтверждает выводы германии, сами себя скомпрометировали. Или Шведы обладают "новичком" или просто лгут, выбор делать им, но оба варианта для них плачевны.
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берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, берлин (город), в мире

Лавров назвал выводы Швеции по Навальному потенциальным нарушением КЗХО

12:00 18.09.2020 (обновлено: 12:14 18.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подтверждение шведскими экспертами того, что Алексей Навальный якобы был отравлен "Новичком", можно рассматривать как потенциальное грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), потому что еще несколько лет назад Стокгольм говорил, что никогда не занимался работами с "Новичком".
Как сказал Лавров в интервью РИА Новости, два года назад, когда Россию обвиняли в отравлении Скрипалей в британском Солсбери и вешали на Москву ярлык единственного производителя "Новичка", российская сторона предъявила Западу аргументированные факты, которые имеются в открытом доступе и говорят о том, что несколько западных стран разрабатывали вещества семейства "Новичок", в том числе в США они были запатентованы.
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"Десятки патентов для боевого применения веществ этой группы. Среди тех стран, где подобные работы проводились, мы упомянули в том числе и Швецию. Сейчас, как вы знаете, нам два года назад тому сказали: "вы не смейте нас упоминать в этом ряду, мы никогда не занимались работами, связанными с "Новичком", - сказал глава МИД РФ.
Он отметил, что сейчас одна из двух стран, куда ФРГ обратилась с просьбой переподтвердить их выводы, что Навальный якобы был отравлен "Новичком", помимо Франции, была Швеция.
"И они заявили, что да, они подтверждают правильность выводов бундесверовской лаборатории о том, что это был "Новичок". Но если два года назад у Швеции не было компетенции для того, чтобы разбираться, "Новичок" это или не "Новичок", а за два года такая компетенция появилась, значит, что-то произошло. И если произошло то, что позволило Швеции разбираться в "Новичках", наверное, надо посмотреть на это как на потенциальное грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия", - сказал министр иностранных дел.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
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Госпитализация Алексея НавальногоСергей ЛавровАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Короче говоря, что бы определит вещество как "новичок" нужно самим обладать веществом того же типа! Те кто подтверждает выводы германии, сами себя скомпрометировали. Или Шведы обладают "новичком" или просто лгут, выбор делать им, но оба варианта для них плачевны.
18 сентября, 12:45
Иван ГрозныйИван Грозный
801010
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