https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577427997.html

RT и Sputnik лидируют по освещению ситуации с Навальным на немецком языке

Телеканал RT Deutsch и агентство Sputnik Germany вышли в лидеры по активности освещения ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:51

2020-09-18T10:51

2020-09-18T10:51

госпитализация алексея навального

телеканал rt

мвд фрг

rt deutsch

sputnik

сергей лавров

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

der spiegel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151890/25/1518902509_0:0:1700:957_1400x0_80_0_0_de00a1ff7f0d7a2cd73ed85b86c72f41.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Телеканал <a href="https://ria.ru/organization_RT_Deutsch/" target="_blank">RT Deutsch</a> и агентство Sputnik Germany вышли в лидеры по активности освещения ситуации с оппозиционером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщается на сайте телеканала.Как отмечается в сообщении на сайте проекта, "принадлежащие Кремлю RT Deutsch, а также Sputnik Germany были вторым и третьим по активности СМИ на немецком языке по делу Навального, уступая только <a href="http://ria.ru/product_Der_Spiegel/" target="_blank" data-auto="true">Spiegel</a>". Там также отметили, что и RT, и Sputnik также вошли в топ-15 самых популярных СМИ по распространению в социальных сетях.В RT напомнили, что, согласно докладу <a href="http://ria.ru/organization_MVD_FRG/" target="_blank" data-auto="true">МВД ФРГ</a> о работе контрразведки, "RT Deutsch и Sputnik играют центральную роль в пророссийском "влиянии" в Германии". Как отмечал в свою очередь глава МИД России Сергей Лавров, российские СМИ в ФРГ осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с германским законодательством и высокими журналистскими стандартами.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.EU vs Disinfo — проект, направленный на разоблачение недостоверных сведений, которые якобы распространяет Россия.Он входит в оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям при Европейской службе внешнеполитических связей. Его основная цель - "повышать осведомлённость и углублять представления общественности о кремлёвских операциях по дезинформации".

https://ria.ru/20200709/1574112329.html

https://ria.ru/20200918/butylka-1577418763.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577409382.html

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, телеканал rt, мвд фрг, rt deutsch, sputnik, сергей лавров, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), der spiegel, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, берлин (город), общество