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Космическая обсерватория ГАММА-400
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https://ria.ru/20200918/luna-1577419041.html
Роскосмос изменит облик ракеты для полетов к Луне
Облик новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", которая, в частности, предназначена для полетов на Луну, претерпит изменения, сообщили РИА РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T03:34
2020-09-18T03:34
хочу стать космонавтом
россия
юрий борисов (вице-премьер)
космос - риа наука
роскосмос
москва
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Облик новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", которая, в частности, предназначена для полетов на Луну, претерпит изменения, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>."По результатам технического проекта в части облика космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, его наземной космической инфраструктуры и объектов производства его составных частей будут внесены корректировки в тактико-технические задания на создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", - сказали в госкорпорации.Уточнение облика ракеты будет проведено в нынешнем и следующем годах. Результаты технического проекта, как отметили в госкорпорации, дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты. В частности, рассматривается возможность удлинения центрального блока ракеты.Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что Роскосмос проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно.Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.Ранее вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> рассказал, что программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.
https://ria.ru/20200915/rogozin-1577273204.html
https://ria.ru/20200916/kosmos-1577340879.html
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россия, юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, роскосмос, москва

Роскосмос изменит облик ракеты для полетов к Луне

03:34 18.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСуперлуние, наблюдаемое в Москве
Суперлуние, наблюдаемое в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Облик новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", которая, в частности, предназначена для полетов на Луну, претерпит изменения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"По результатам технического проекта в части облика космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, его наземной космической инфраструктуры и объектов производства его составных частей будут внесены корректировки в тактико-технические задания на создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", - сказали в госкорпорации.
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Уточнение облика ракеты будет проведено в нынешнем и следующем годах. Результаты технического проекта, как отметили в госкорпорации, дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты. В частности, рассматривается возможность удлинения центрального блока ракеты.
Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что Роскосмос проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно.
Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.
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Хочу стать космонавтомРоссияЮрий Борисов (вице-премьер)Космос - РИА НаукаРоскосмосМосква
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