https://ria.ru/20200918/luna-1577419041.html

Роскосмос изменит облик ракеты для полетов к Луне

Облик новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", которая, в частности, предназначена для полетов на Луну, претерпит изменения, сообщили РИА РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T03:34

2020-09-18T03:34

2020-09-18T03:34

хочу стать космонавтом

россия

юрий борисов (вице-премьер)

космос - риа наука

роскосмос

москва

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Облик новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", которая, в частности, предназначена для полетов на Луну, претерпит изменения, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>."По результатам технического проекта в части облика космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, его наземной космической инфраструктуры и объектов производства его составных частей будут внесены корректировки в тактико-технические задания на создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", - сказали в госкорпорации.Уточнение облика ракеты будет проведено в нынешнем и следующем годах. Результаты технического проекта, как отметили в госкорпорации, дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты. В частности, рассматривается возможность удлинения центрального блока ракеты.Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что Роскосмос проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно.Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.Ранее вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> рассказал, что программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.

https://ria.ru/20200915/rogozin-1577273204.html

https://ria.ru/20200916/kosmos-1577340879.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, роскосмос, москва