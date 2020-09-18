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https://ria.ru/20200918/lenin-1577467589.html
Жириновский предложил кремировать тело Ленина
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T21:25
2020-09-18T21:25
россия
владимир ленин (владимир ульянов)
геннадий зюганов
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что если коммунисты не хотят продавать тело <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ленина</a> американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца.Ранее американский художник Дэвид Датуна выступил с инициативой о постройке копии мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств. Позднее лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> заявил РИА Новости, что Родину, историю и вождей продают только предатели. В пятницу художник сказал РИА Новости, что на покупку тела Ленина собрали уже более 50 миллионов долларов. Он также предложил рассмотреть идею о передаче Ленина хотя бы на определенное время.
https://ria.ru/20200915/zhirinovskiy-1577264478.html
Давно пора! В центре Москвы лежит труп, а криминалистам плевать! Зачем это тело там нужно? Ну передайте его Зюганову, рак уж он так радеет за него!
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Труп на главной улице страны. И почему мы так плохо живем?
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россия, владимир ленин (владимир ульянов), геннадий зюганов, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил кремировать тело Ленина

21:25 18.09.2020
2430
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца.

"Например, американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до одного миллиарда долларов, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради бога. Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери..." - сказал Жириновский в эфире "Вести ФМ".

Ранее американский художник Дэвид Датуна выступил с инициативой о постройке копии мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств. Позднее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что Родину, историю и вождей продают только предатели. В пятницу художник сказал РИА Новости, что на покупку тела Ленина собрали уже более 50 миллионов долларов. Он также предложил рассмотреть идею о передаче Ленина хотя бы на определенное время.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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РоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Геннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийОбщество
Популярные комментарии
Давно пора! В центре Москвы лежит труп, а криминалистам плевать! Зачем это тело там нужно? Ну передайте его Зюганову, рак уж он так радеет за него!
18 сентября, 21:36
Сергей КовалёвСергей Ковалёв
17100026
Труп на главной улице страны. И почему мы так плохо живем?
18 сентября, 21:38
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