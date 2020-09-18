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https://ria.ru/20200918/kuchera-1577457663.html
Покинувший НТВ Кучера объяснил свое решение
Российский ведущий Оскар Кучера, покинувший телеканал НТВ в конце августа, объяснил причину своего ухода. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:39
2020-09-18T23:09
культура
оскар кучера
россия
лера кудрявцева
шоу-бизнес
нтв
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Российский ведущий <a href="https://ria.ru/person_oskar-kuchera/" target="_blank">Оскар Кучера</a>, покинувший телеканал НТВ в конце августа, объяснил причину своего ухода.На канале он вел передачу "Звезды сошлись" вместе с <a href="https://ria.ru/person_lera-kudryavtseva" target="_blank">Лерой Кудрявцевой</a>. "Отвечая на тысячи вопросов в директ и в комментах, говорю, что мы больше не сотрудничаем! Мы слишком разные с этой программой, и жизненные ценности у нас тоже разные. &lt;…&gt; Но всему когда-то настает предел!" <em>—</em> написал он в Instagram.По его словам, он и продюсеры "разошлись полюбовно".Кучера также рассказал, что будет скучать по своей коллеге, и пожелал удачи новому ведущему.Кучера и Кудрявцева вели программу "Звезды сошлись" с 2017 года.
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оскар кучера, россия, лера кудрявцева, шоу-бизнес, нтв

Покинувший НТВ Кучера объяснил свое решение

17:39 18.09.2020 (обновлено: 23:09 18.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
Актер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский ведущий Оскар Кучера, покинувший телеканал НТВ в конце августа, объяснил причину своего ухода.
На канале он вел передачу "Звезды сошлись" вместе с Лерой Кудрявцевой.
"Отвечая на тысячи вопросов в директ и в комментах, говорю, что мы больше не сотрудничаем! Мы слишком разные с этой программой, и жизненные ценности у нас тоже разные. <…> Но всему когда-то настает предел!" написал он в Instagram.
По его словам, он и продюсеры "разошлись полюбовно".
Кучера также рассказал, что будет скучать по своей коллеге, и пожелал удачи новому ведущему.
Кучера и Кудрявцева вели программу "Звезды сошлись" с 2017 года.
7728105614
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КультураОскар КучераРоссияЛера КудрявцеваШоу-бизнесНТВ
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