https://ria.ru/20200918/kuchera-1577457663.html

Покинувший НТВ Кучера объяснил свое решение

Российский ведущий Оскар Кучера, покинувший телеканал НТВ в конце августа, объяснил причину своего ухода. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:39

2020-09-18T17:39

2020-09-18T23:09

культура

оскар кучера

россия

лера кудрявцева

шоу-бизнес

нтв

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Российский ведущий <a href="https://ria.ru/person_oskar-kuchera/" target="_blank">Оскар Кучера</a>, покинувший телеканал НТВ в конце августа, объяснил причину своего ухода.На канале он вел передачу "Звезды сошлись" вместе с <a href="https://ria.ru/person_lera-kudryavtseva" target="_blank">Лерой Кудрявцевой</a>. "Отвечая на тысячи вопросов в директ и в комментах, говорю, что мы больше не сотрудничаем! Мы слишком разные с этой программой, и жизненные ценности у нас тоже разные. <…> Но всему когда-то настает предел!" <em>—</em> написал он в Instagram.По его словам, он и продюсеры "разошлись полюбовно".Кучера также рассказал, что будет скучать по своей коллеге, и пожелал удачи новому ведущему.Кучера и Кудрявцева вели программу "Звезды сошлись" с 2017 года.

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оскар кучера, россия, лера кудрявцева, шоу-бизнес, нтв