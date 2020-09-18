https://ria.ru/20200918/klintsevich-1577465970.html
Франц Клинцевич ушел с поста сенатора
Сенатором от Смоленской области вместо Франца Клинцевича назначена Нина Куликовских. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:20
2020-09-18T20:20
2020-09-18T22:18
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
франц клинцевич
алексей островский
смоленская область
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Сенатором от <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> вместо <a href="http://ria.ru/person_Franc_Klincevich/" target="_blank" data-auto="true">Франца Клинцевича</a> назначена Нина Куликовских. Соответствующий указ от 18 сентября подписал губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Ostrovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Островский</a>. Он вступает в силу с момента подписания.Как отмечается на сайте администрации региона, назначение осуществляется в соответствии со статьей 4 ФЗ "О порядке формирования <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> Федерального Собрания Российской Федерации". По статье седьмой этого же закона полномочия Франца Клинцевича прекращаются.Франц Клинцевич с 1999 по 2015 год был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, затем его назначили сенатором от Смоленской области. Член Высшего совета политической партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".
https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576361349.html
max parus
Одним придворным меньше
76
Арсений Новиков
Косоязычный человек. Очень плохо излагал свои мысли.
74
19
смоленская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, госдума рф, единая россия, франц клинцевич, алексей островский, смоленская область, политика