https://ria.ru/20200918/klintsevich-1577465970.html

Франц Клинцевич ушел с поста сенатора

Сенатором от Смоленской области вместо Франца Клинцевича назначена Нина Куликовских. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T20:20

2020-09-18T20:20

2020-09-18T22:18

совет федерации рф

госдума рф

единая россия

франц клинцевич

алексей островский

смоленская область

политика

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Сенатором от <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> вместо <a href="http://ria.ru/person_Franc_Klincevich/" target="_blank" data-auto="true">Франца Клинцевича</a> назначена Нина Куликовских. Соответствующий указ от 18 сентября подписал губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Ostrovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Островский</a>. Он вступает в силу с момента подписания.Как отмечается на сайте администрации региона, назначение осуществляется в соответствии со статьей 4 ФЗ "О порядке формирования <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> Федерального Собрания Российской Федерации". По статье седьмой этого же закона полномочия Франца Клинцевича прекращаются.Франц Клинцевич с 1999 по 2015 год был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, затем его назначили сенатором от Смоленской области. Член Высшего совета политической партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".

https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576361349.html

max parus Одним придворным меньше 76

Арсений Новиков Косоязычный человек. Очень плохо излагал свои мысли. 74

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смоленская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, единая россия, франц клинцевич, алексей островский, смоленская область, политика