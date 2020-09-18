Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/klintsevich-1577465970.html
Франц Клинцевич ушел с поста сенатора
Сенатором от Смоленской области вместо Франца Клинцевича назначена Нина Куликовских. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:20
2020-09-18T22:18
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
франц клинцевич
алексей островский
смоленская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112964/96/1129649670_0:6:2822:1593_1400x0_80_0_0_60f30cc1eeca5eaaa91830e8ee95361c.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Сенатором от <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> вместо <a href="http://ria.ru/person_Franc_Klincevich/" target="_blank" data-auto="true">Франца Клинцевича</a> назначена Нина Куликовских. Соответствующий указ от 18 сентября подписал губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Ostrovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Островский</a>. Он вступает в силу с момента подписания.Как отмечается на сайте администрации региона, назначение осуществляется в соответствии со статьей 4 ФЗ "О порядке формирования <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> Федерального Собрания Российской Федерации". По статье седьмой этого же закона полномочия Франца Клинцевича прекращаются.Франц Клинцевич с 1999 по 2015 год был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, затем его назначили сенатором от Смоленской области. Член Высшего совета политической партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".
https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576361349.html
Одним придворным меньше
76
Косоязычный человек. Очень плохо излагал свои мысли.
74
19
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112964/96/1129649670_91:0:2822:2048_1400x0_80_0_0_78a7a47d1368d47ee5e536b383ba45ce.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, госдума рф, единая россия, франц клинцевич, алексей островский, смоленская область, политика

Франц Клинцевич ушел с поста сенатора

20:20 18.09.2020 (обновлено: 22:18 18.09.2020)
18403
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сенатором от Смоленской области вместо Франца Клинцевича назначена Нина Куликовских.
Соответствующий указ от 18 сентября подписал губернатор региона Алексей Островский. Он вступает в силу с момента подписания.
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 03:54
Клинцевич ответил пословицей на новые санкции США против России
Как отмечается на сайте администрации региона, назначение осуществляется в соответствии со статьей 4 ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". По статье седьмой этого же закона полномочия Франца Клинцевича прекращаются.
Франц Клинцевич с 1999 по 2015 год был депутатом Госдумы, затем его назначили сенатором от Смоленской области. Член Высшего совета политической партии "Единая Россия".
116101777441
Обсудить19
Совет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияФранц КлинцевичАлексей ОстровскийСмоленская областьПолитика
Популярные комментарии
Одним придворным меньше
18 сентября, 20:33
max parusmax parus
30400141
Косоязычный человек. Очень плохо излагал свои мысли.
18 сентября, 20:29
Арсений НовиковАрсений Новиков
30120140
Рекомендуем
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Россиянин попал в пятерку самых влиятельных евреев мира
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по "Спутнику V"
Снегопад в Санкт-Петербурге
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Цветные мужские штаны
Мужчина сломал незнакомцу обе ноги за критику его штанов
Актер Никита Джигурда
Джигурда разделся в эфире НТВ
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Россия возобновит авиасообщение с еще некоторыми странами
Актер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
Покинувший НТВ Кучера объяснил свое решение
Эльман Пашаев
Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса
Статуя Фемиды
СМИ: у российского миллиардера случился сердечный приступ на суде
Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
Госдолг России вырастет до рекордных уровней
Арепливир
Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Студенты в перерыве между лекциями
Депутат назвал большинство студентов "лодырями" и "пожирателями кредитов"
Режиссер и сценарист фильма Пугало Дмитрий Давыдов и актриса Валентина Романова-Чыскыырай у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр
Якутский фильм "Пугало" получил Гран-при "Кинотавра"
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
"Фавипиравир" включат в перечень жизненно важных лекарств
Президент РФ В. Путин провел встречу с победителями конкурса Лидеры России
В России производят не имеющие аналогов в мире вооружения, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
Лента новостейМолния