В Белоруссии сообщили, что паломники-хасиды покидают границу с Украиной
© Sputnik / Мария Амелина / Перейти в фотобанкПаломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи"
© Sputnik / Мария Амелина
Паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи"
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Большая группа из 570 паломников-хасидов покидает границу Белоруссии и Украины и на автобусах уезжает вглубь республики, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Гомельской пограничной группы Алексей Дюбенков.
"Пятьсот семьдесят хасидов покидают границу, сейчас проходят (белорусский) паспортный контроль и организованно садятся в автобусы. Уезжают вглубь Белоруссии", - сообщил Дюбенков.
Он не исключил, что к вечеру, когда в 19.00 (совпадает с мск) будет отмечаться иудейский Новый год, на границе никого из паломников не останется.
Среди паломников - граждане Израиля, США, а также Великобритании и других европейских стран.
Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что около 1,5 тысячи хасидов, приехавших из стран Запада, находятся на территории районов Белоруссии, приграничных с Украиной. Они скопились на двух участках границы, планируя попасть в украинскую Умань на празднование Нового года по еврейскому календарю. Вместе с тем кабмином Украины в целях борьбы с распространением коронавируса введены ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства до 28 сентября. Кроме того, МВД Украины сообщило о закрытии КПП "Новые Яриловичи" в Черниговской области на украинско-белорусской границе из-за угрозы COVID-19.
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