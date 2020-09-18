https://ria.ru/20200918/khasidy-1577428537.html

В Белоруссии сообщили, что паломники-хасиды покидают границу с Украиной

Большая группа из 570 паломников-хасидов покидает границу Белоруссии и Украины и на автобусах уезжает вглубь республики, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:00

2020-09-18T11:00

2020-09-18T11:00

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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Большая группа из 570 паломников-хасидов покидает границу Белоруссии и Украины и на автобусах уезжает вглубь республики, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Гомельской пограничной группы Алексей Дюбенков."Пятьсот семьдесят хасидов покидают границу, сейчас проходят (белорусский) паспортный контроль и организованно садятся в автобусы. Уезжают вглубь Белоруссии", - сообщил Дюбенков.Он не исключил, что к вечеру, когда в 19.00 (совпадает с мск) будет отмечаться иудейский Новый год, на границе никого из паломников не останется.Среди паломников - граждане Израиля, США, а также Великобритании и других европейских стран.Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что около 1,5 тысячи хасидов, приехавших из стран Запада, находятся на территории районов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, приграничных с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>. Они скопились на двух участках границы, планируя попасть в украинскую <a href="http://ria.ru/location_Uman/" target="_blank" data-auto="true">Умань</a> на празднование Нового года по еврейскому календарю. Вместе с тем кабмином Украины в целях борьбы с распространением коронавируса введены ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства до 28 сентября. Кроме того, <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> сообщило о закрытии КПП "Новые Яриловичи" в <a href="http://ria.ru/location_Chernihiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Черниговской области</a> на украинско-белорусской границе из-за угрозы COVID-19.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/khasidy-1577365151.html

https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иудаизм, новости - религия и мировоззрение, белоруссия, украина