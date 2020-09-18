Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200918/khasidy-1577428537.html
В Белоруссии сообщили, что паломники-хасиды покидают границу с Украиной
Большая группа из 570 паломников-хасидов покидает границу Белоруссии и Украины и на автобусах уезжает вглубь республики, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:00
2020-09-18T11:00
религия и мировоззрение
иудаизм
новости - религия и мировоззрение
белоруссия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577387873_0:0:1764:993_1400x0_80_0_0_a3c3c2f2930d04eb5b33f648da8733c9.jpg
<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Большая группа из 570 паломников-хасидов покидает границу Белоруссии и Украины и на автобусах уезжает вглубь республики, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Гомельской пограничной группы Алексей Дюбенков."Пятьсот семьдесят хасидов покидают границу, сейчас проходят (белорусский) паспортный контроль и организованно садятся в автобусы. Уезжают вглубь Белоруссии", - сообщил Дюбенков.Он не исключил, что к вечеру, когда в 19.00 (совпадает с мск) будет отмечаться иудейский Новый год, на границе никого из паломников не останется.Среди паломников - граждане Израиля, США, а также Великобритании и других европейских стран.Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что около 1,5 тысячи хасидов, приехавших из стран Запада, находятся на территории районов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, приграничных с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>. Они скопились на двух участках границы, планируя попасть в украинскую <a href="http://ria.ru/location_Uman/" target="_blank" data-auto="true">Умань</a> на празднование Нового года по еврейскому календарю. Вместе с тем кабмином Украины в целях борьбы с распространением коронавируса введены ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства до 28 сентября. Кроме того, <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> сообщило о закрытии КПП "Новые Яриловичи" в <a href="http://ria.ru/location_Chernihiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Черниговской области</a> на украинско-белорусской границе из-за угрозы COVID-19.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/khasidy-1577365151.html
https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html
1
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577387873_95:0:1620:1144_1400x0_80_0_0_d5abfcacc14f342199fb59faa4a0872e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иудаизм, новости - религия и мировоззрение, белоруссия, украина

В Белоруссии сообщили, что паломники-хасиды покидают границу с Украиной

11:00 18.09.2020
920
© Sputnik / Мария Амелина / Перейти в фотобанкПаломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи"
Паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Sputnik / Мария Амелина
Перейти в фотобанк
Паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи"
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Большая группа из 570 паломников-хасидов покидает границу Белоруссии и Украины и на автобусах уезжает вглубь республики, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Гомельской пограничной группы Алексей Дюбенков.
"Пятьсот семьдесят хасидов покидают границу, сейчас проходят (белорусский) паспортный контроль и организованно садятся в автобусы. Уезжают вглубь Белоруссии", - сообщил Дюбенков.
Паломники-хасиды на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 08:15Религия и мировоззрение
Раввин рассказал, как можно было решить проблему с хасидами в Умани
Он не исключил, что к вечеру, когда в 19.00 (совпадает с мск) будет отмечаться иудейский Новый год, на границе никого из паломников не останется.
Среди паломников - граждане Израиля, США, а также Великобритании и других европейских стран.
Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что около 1,5 тысячи хасидов, приехавших из стран Запада, находятся на территории районов Белоруссии, приграничных с Украиной. Они скопились на двух участках границы, планируя попасть в украинскую Умань на празднование Нового года по еврейскому календарю. Вместе с тем кабмином Украины в целях борьбы с распространением коронавируса введены ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства до 28 сентября. Кроме того, МВД Украины сообщило о закрытии КПП "Новые Яриловичи" в Черниговской области на украинско-белорусской границе из-за угрозы COVID-19.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Евреев всего мира ждет "глобальный суд"
872103
Обсудить1
Религия и мировоззрениеиудаизмНовости - Религия и мировоззрениеБелоруссияУкраина
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Москве провели рекордное количество тестов на коронавирус за сутки
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили присуждение России Шнобелевской премии в медицине
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Рамиль Шамсутдинов
Дело Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных
Крым
В Совфеде прокомментировали репортаж NBC о Крыме
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил над "учащимся в Москве" сыном Лукашенко
Государственный флаг РФ на судне
Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы
Евреев всего мира ждет "глобальный суд"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному
Участники акции протеста в Минске
В Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента
Паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи
Глава МИД Белоруссии ответил на обвинения из-за ситуации с хасидами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Источник в Минске объяснил заявление Лукашенко о закрытии границ
Капибара
Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров предостерег США от ультиматумов в отношении России
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский
Белорусского оппозиционера Дылевского освободили из СИЗО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
Лента новостейМолния