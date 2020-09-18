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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/karantin-1577466834.html
Джонсон допустил введение повторного карантина в Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких мер,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:53
2020-09-18T21:22
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
великобритания
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<strong>ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Борис Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального локдауна."Сейчас мы видим вторую волну. Это было неизбежно", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank">Джонсон </a>журналистам в пятницу.С 14 сентября в <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> вступило в силу так называемое "правило шести": запрет на любые собрания более шести человек, за исключением учебных или рабочих встреч."Разумеется, когда смотришь на то, что происходит, задаешься вопросом, не должны ли мы пойти дальше "правила шести"… Когда смотришь на кривую (заражений) и на то, что сейчас происходит, становится ясно, что мы рассматриваем любые варианты. Я совершенно не хочу второго национального локдауна, это последнее, чего все хотят. Я не хочу вводить новые ограничительные меры, мы хотим оставить школы открытыми, и замечательно, что они вернулись так, как они вернулись. Мы хотим, чтобы экономика оставалась открытой насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес работал. Единственный способ это обеспечить – если люди будут следовать правилам", - подчеркнул премьер, признав, что населению трудно соблюдать правила на протяжении долгого времени.За минувшие сутки прирост числа заболевших коронавирусом в Великобритании с подтвержденным диагнозом превысил 4 тысячи человек впервые с 8 мая: COVID-19 обнаружили у 4 322 человек, 27 человек скончались. Коэффициент распространения коронавируса в стране составляет от 1,1 до 1,4, что означает активное распространение.По некоторым данным, советники правительства по науке рекомендуют ввести двухнедельный национальный локдаун в октябре. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, в мире

Джонсон допустил введение повторного карантина в Британии

20:53 18.09.2020 (обновлено: 21:22 18.09.2020)
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© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
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ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального локдауна.
"Сейчас мы видим вторую волну. Это было неизбежно", - сказал Джонсон журналистам в пятницу.
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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С 14 сентября в Англии вступило в силу так называемое "правило шести": запрет на любые собрания более шести человек, за исключением учебных или рабочих встреч.
"Разумеется, когда смотришь на то, что происходит, задаешься вопросом, не должны ли мы пойти дальше "правила шести"… Когда смотришь на кривую (заражений) и на то, что сейчас происходит, становится ясно, что мы рассматриваем любые варианты. Я совершенно не хочу второго национального локдауна, это последнее, чего все хотят. Я не хочу вводить новые ограничительные меры, мы хотим оставить школы открытыми, и замечательно, что они вернулись так, как они вернулись. Мы хотим, чтобы экономика оставалась открытой насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес работал. Единственный способ это обеспечить – если люди будут следовать правилам", - подчеркнул премьер, признав, что населению трудно соблюдать правила на протяжении долгого времени.
За минувшие сутки прирост числа заболевших коронавирусом в Великобритании с подтвержденным диагнозом превысил 4 тысячи человек впервые с 8 мая: COVID-19 обнаружили у 4 322 человек, 27 человек скончались. Коэффициент распространения коронавируса в стране составляет от 1,1 до 1,4, что означает активное распространение.
По некоторым данным, советники правительства по науке рекомендуют ввести двухнедельный национальный локдаун в октябре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.02.2020
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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