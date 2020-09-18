https://ria.ru/20200918/furgal-1577459458.html

ОНК опровергла сообщения о следах побоев у Фургала

Фотографии, на которых якобы видны следы побоев экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, искажены, рассказал РИА Новости ответственный секретарь... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:08

2020-09-18T18:08

2020-09-18T18:08

уголовное дело сергея фургала

сизо лефортово

сергей фургал

общественная наблюдательная комиссия

следственный комитет россии (ск рф)

иван мельников

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Фотографии, на которых якобы видны следы побоев экс-губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, искажены, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a>.Как пояснил правозащитник, ранее в соцсетях появились фотографии, на которых якобы видны следы побоев Фургала.Мельников также рассказал, что Фургалу передали новые телеграммы, однако они датированы 22 июля. Кроме того, он сообщил, что на экс-губернатора уже оформлена подписка на хабаровские издания.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/furgal-1576836436.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, общественная наблюдательная комиссия, следственный комитет россии (ск рф), иван мельников, происшествия