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https://ria.ru/20200918/furgal-1577459458.html
ОНК опровергла сообщения о следах побоев у Фургала
Фотографии, на которых якобы видны следы побоев экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, искажены, рассказал РИА Новости ответственный секретарь... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:08
2020-09-18T18:08
уголовное дело сергея фургала
сизо лефортово
сергей фургал
общественная наблюдательная комиссия
следственный комитет россии (ск рф)
иван мельников
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Фотографии, на которых якобы видны следы побоев экс-губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, искажены, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a>.Как пояснил правозащитник, ранее в соцсетях появились фотографии, на которых якобы видны следы побоев Фургала.Мельников также рассказал, что Фургалу передали новые телеграммы, однако они датированы 22 июля. Кроме того, он сообщил, что на экс-губернатора уже оформлена подписка на хабаровские издания.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/furgal-1576836436.html
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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, общественная наблюдательная комиссия, следственный комитет россии (ск рф), иван мельников, происшествия

ОНК опровергла сообщения о следах побоев у Фургала

18:08 18.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи на заседании Мосгорсуда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на продление его ареста
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи на заседании Мосгорсуда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на продление его ареста - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фотографии, на которых якобы видны следы побоев экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, искажены, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Как пояснил правозащитник, ранее в соцсетях появились фотографии, на которых якобы видны следы побоев Фургала.
"Все фотографии - результат искажения картинки, возможно, из-за плохой камеры или света. Никаких побоев у него нет, мы его очень внимательно осмотрели. Задали вопросы, Сергей Иванович сказал, что к нему физического давления не применялось", - сказал он.
Мельников также рассказал, что Фургалу передали новые телеграммы, однако они датированы 22 июля. Кроме того, он сообщил, что на экс-губернатора уже оформлена подписка на хабаровские издания.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 11:45
Есть и приятное. Фургал рассказал о жизни в СИЗО "Лефортово"
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.
СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСИЗО ЛефортовоСергей ФургалОбщественная наблюдательная комиссияСледственный комитет России (СК РФ)Иван МельниковПроисшествия
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