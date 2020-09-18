ОНК опровергла сообщения о следах побоев у Фургала
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи на заседании Мосгорсуда, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на продление его ареста
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фотографии, на которых якобы видны следы побоев экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, искажены, рассказал РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Как пояснил правозащитник, ранее в соцсетях появились фотографии, на которых якобы видны следы побоев Фургала.
"Все фотографии - результат искажения картинки, возможно, из-за плохой камеры или света. Никаких побоев у него нет, мы его очень внимательно осмотрели. Задали вопросы, Сергей Иванович сказал, что к нему физического давления не применялось", - сказал он.
Мельников также рассказал, что Фургалу передали новые телеграммы, однако они датированы 22 июля. Кроме того, он сообщил, что на экс-губернатора уже оформлена подписка на хабаровские издания.
6 сентября, 11:45Есть и приятное. Фургал рассказал о жизни в СИЗО "Лефортово"
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.
СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.