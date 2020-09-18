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Лучшие фото недели: летающие велосипедисты, сила стихии и цапля-камикадзе
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 18.09.2020
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коронавирус covid-19
денис ходыкин
дарья павлюченко
тур де франс
лесбос
северное сияние
ким чен ын
александр лукашенко
великобритания
москва
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
лесбос
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москва
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коломбо
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коронавирус covid-19, денис ходыкин , дарья павлюченко, тур де франс, лесбос, северное сияние, ким чен ын, александр лукашенко, великобритания, москва, пекин, иерусалим, коломбо, флорида, орегон, лондон, хайдарабад, сочи, финляндия, минск, белоруссия, сиэтл, республика крым, кндр (северная корея), индия, гондурас, париж, анкара, киев, украина, колумбия, мода, фото, фигурное катание, фото

Лучшие фото недели: летающие велосипедисты, сила стихии и цапля-камикадзе

11:50 18.09.2020 (обновлено: 13:04 18.09.2020)
3539
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Участница несанкционированного женского марша "Подруга за подругу" в Минске.

Участница несанкционированного женского марша Подруга за подругу в Минске
1 из 30

Участница несанкционированного женского марша "Подруга за подругу" в Минске.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи
2 из 30

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи.

© РИА Новости / БелТА
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© REUTERS / Gleb Garanich

Ворона атакует летучую мышь в центре Киева.

Ворона нападает на летучую мышь в центре Киева
3 из 30

Ворона атакует летучую мышь в центре Киева.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Juan Medina

Модели на показе Custo Barcelona во время Недели моды Mercedes Benz в Мадриде.

Модели на показе Custo Barcelona во время недели моды Mercedes Benz в Мадриде
4 из 30

Модели на показе Custo Barcelona во время Недели моды Mercedes Benz в Мадриде.

© REUTERS / Juan Medina
© AFP 2020 / Angelos Tzortzinis

Мальчик, пострадавший от слезоточивого газа при столкновении мигрантов с полицией на греческом острове Лесбос.

Мальчик, пострадавший от слезоточивого газа, во время столкновений мигрантов с полицией на греческом острове Лесбос
5 из 30

Мальчик, пострадавший от слезоточивого газа при столкновении мигрантов с полицией на греческом острове Лесбос.

© AFP 2020 / Angelos Tzortzinis
© AFP 2020 / Sam Panthaky

Репетиция танца в преддверии индуистского праздника Наваратри в Ахмадабаде.

Репетиция танца в преддверии индуистского праздника Наваратри в Ахмедабаде
6 из 30

Репетиция танца в преддверии индуистского праздника Наваратри в Ахмадабаде.

© AFP 2020 / Sam Panthaky
© AFP 2020 / DHA

Песчаная буря в Анкаре.

Песчаная буря в Анкаре
7 из 30

Песчаная буря в Анкаре.

© AFP 2020 / DHA
© РИА Новости / Александр Вильф

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают с короткой программой в парном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве
8 из 30

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.

© РИА Новости / Александр Вильф
© AFP 2020 / Joaquin Sarmiento

Участница акции протеста против жестокости полиции в Колумбии.

Участница акции протеста против жестокости полиции в Медельине, Колумбия
9 из 30

Участница акции протеста против жестокости полиции в Колумбии.

© AFP 2020 / Joaquin Sarmiento
© AP Photo / Gerald Herbert

Последствия урагана "Салли" во Флориде.

Последствия урагана Салли в Пенсаколе, штат Флорида
10 из 30

Последствия урагана "Салли" во Флориде.

© AP Photo / Gerald Herbert
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Антиправительственная акция в Мадриде.

Антиправительственная акция в Мадриде
11 из 30

Антиправительственная акция в Мадриде.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© REUTERS / Hannah McKay

Отдыхающие на пляже в Брайтоне.

Люди загорают на пляже в Брайтоне, Великобритания
12 из 30

Отдыхающие на пляже в Брайтоне.

© REUTERS / Hannah McKay
© REUTERS / Alexander Kuznetsov/All About Lapland

Северное сияние в небе над финским городом Рованиеми.

Северное сияние в небе над Рованиеми, Финляндия
13 из 30

Северное сияние в небе над финским городом Рованиеми.

© REUTERS / Alexander Kuznetsov/All About Lapland
© AFP 2020 / Kenzo Tribouillard

Участники велогонки "Тур де Франс".

Участники велогонки Тур де Франс
14 из 30

Участники велогонки "Тур де Франс".

© AFP 2020 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2020 / Lakruwan Wanniarachchi

Муниципальный служащий окуривает территорию школы в Коломбо для защиты от комаров.

Муниципальный работник травит комаров на территории школы в Коломбо
15 из 30

Муниципальный служащий окуривает территорию школы в Коломбо для защиты от комаров.

© AFP 2020 / Lakruwan Wanniarachchi
© AFP 2020 / Wang Zhao

Показ коллекции idol lady 2020 на Пекинской неделе моды.

Модель на показе коллекции idol lady2020 на Пекинской неделе моды
16 из 30

Показ коллекции idol lady 2020 на Пекинской неделе моды.

© AFP 2020 / Wang Zhao
© AFP 2020 / Orlando SIERRA

Женщина набрасывается на мужчину во время акции протеста в Гондурасе.

Женщина нападает на мужчину во время акции протеста в Тегусигальпе, Гондурас
17 из 30

Женщина набрасывается на мужчину во время акции протеста в Гондурасе.

© AFP 2020 / Orlando SIERRA
© REUTERS / KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посещает провинцию, пострадавшую от наводнения.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осматривает последствия наводнения
18 из 30

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посещает провинцию, пострадавшую от наводнения.

© REUTERS / KCNA
© REUTERS / Karen Ducey

Танцовщица позирует фотографу на рынке Пайк-плейс в Сиэтле.

Танцовщица позирует фотографу на рынке Пайк-плейс в Сиэтле, штат Вашингтон, США
19 из 30

Танцовщица позирует фотографу на рынке Пайк-плейс в Сиэтле.

© REUTERS / Karen Ducey
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Жигули" перед стартом гонки уникальных машин советской эпохи "ГУМ-Авторалли — 2020" на Васильевском спуске в Москве.

Автомобили Жигули перед стартом ежегодного авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли — 2020 на Васильевском спуске в Москве
20 из 30

"Жигули" перед стартом гонки уникальных машин советской эпохи "ГУМ-Авторалли — 2020" на Васильевском спуске в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AP Photo / Matt Dunham

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа протестуют у здания Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне.

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа принимают участие в акции протеста у здания Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне
21 из 30

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа протестуют у здания Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне.

© AP Photo / Matt Dunham
© REUTERS / Alexey Pavlishak

Модели возле Белой скалы на Крымской неделе моды.

Модели во время показа Крымской Недели моды возле Белой Скалы
22 из 30

Модели возле Белой скалы на Крымской неделе моды.

© REUTERS / Alexey Pavlishak
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Полицейские во время демонстрации "желтых жилетов" в Париже.

Сотрудники полиции во время демонстрации движения желтых жилетов в Париже
23 из 30

Полицейские во время демонстрации "желтых жилетов" в Париже.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AFP 2020 / Noah Seelam

Медработник в защитном костюме отдыхает в центре общественного здоровья в Хайдарабаде.

Медицинский работник в костюм индивидуальной защиты отдыхает в центре общественного здравоохранения в Хайдарабаде
24 из 30

Медработник в защитном костюме отдыхает в центре общественного здоровья в Хайдарабаде.

© AFP 2020 / Noah Seelam
© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat

Велосипедисты на канатной дороге Гренобль — Бастилия во время велогонки "Тур де Франс".

Велосипедисты на канатной дороге Гренобль-Бастилия во время 17-го этапа 107-й велогонки Тур де Франс
25 из 30

Велосипедисты на канатной дороге Гренобль — Бастилия во время велогонки "Тур де Франс".

© AFP 2020 / Anne-Christine Poujoulat
© AP Photo / Dolores Ochoa

Демонстранты держат факелы под зонтиком на акции протеста против экономической политики правительства и роста безработицы в Эквадоре.

Демонстранты держат факелы под зонтиком во время акции протеста против экономической политики правительства, роста безработицы в Кито, Эквадор
26 из 30

Демонстранты держат факелы под зонтиком на акции протеста против экономической политики правительства и роста безработицы в Эквадоре.

© AP Photo / Dolores Ochoa
© Sputnik / Мария Амелина / Перейти в фотобанк

Паломники-хасиды, которых Украинская пограничная служба не пускает в страну из-за пандемии коронавируса.

Паломники-хасиды на белорусско-украинской границе
27 из 30

Паломники-хасиды, которых Украинская пограничная служба не пускает в страну из-за пандемии коронавируса.

© Sputnik / Мария Амелина
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© AFP 2020 / Robyn Beck

Молодые люди на месте разрушенного пожаром дома в Орегоне.

Молодые люди на месте разрушенного дома после пожара в Альмеде, штат Орегон
28 из 30

Молодые люди на месте разрушенного пожаром дома в Орегоне.

© AFP 2020 / Robyn Beck
© REUTERS / Corinna Kern

Акция протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рядом с его резиденцией в Иерусалиме.

Люди протестуют против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рядом с его резиденцией в Иерусалиме
29 из 30

Акция протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рядом с его резиденцией в Иерусалиме.

© REUTERS / Corinna Kern
© AP Photo / Andre Penner

Аллигаторы и цапля на берегу реки Бенту-Гомеш в заповедной зоне Пантанал в Бразилии.

Аллигаторы и цапля на берегу реки Бенту-Гомеш в водно-болотных угодьях Пантанала близ Поконе, штат Мату-Гросу, Бразилия
30 из 30

Аллигаторы и цапля на берегу реки Бенту-Гомеш в заповедной зоне Пантанал в Бразилии.

© AP Photo / Andre Penner
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