Лучшие фото недели: летающие велосипедисты, сила стихии и цапля-камикадзе
Участница несанкционированного женского марша "Подруга за подругу" в Минске.
Участница несанкционированного женского марша "Подруга за подругу" в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи.
Ворона атакует летучую мышь в центре Киева.
Модели на показе Custo Barcelona во время Недели моды Mercedes Benz в Мадриде.
Модели на показе Custo Barcelona во время Недели моды Mercedes Benz в Мадриде.
Мальчик, пострадавший от слезоточивого газа при столкновении мигрантов с полицией на греческом острове Лесбос.
Мальчик, пострадавший от слезоточивого газа при столкновении мигрантов с полицией на греческом острове Лесбос.
Репетиция танца в преддверии индуистского праздника Наваратри в Ахмадабаде.
Репетиция танца в преддверии индуистского праздника Наваратри в Ахмадабаде.
Песчаная буря в Анкаре.
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.
Участница акции протеста против жестокости полиции в Колумбии.
Последствия урагана "Салли" во Флориде.
Последствия урагана "Салли" во Флориде.
Антиправительственная акция в Мадриде.
Отдыхающие на пляже в Брайтоне.
Северное сияние в небе над финским городом Рованиеми.
Северное сияние в небе над финским городом Рованиеми.
Участники велогонки "Тур де Франс".
Муниципальный служащий окуривает территорию школы в Коломбо для защиты от комаров.
Муниципальный служащий окуривает территорию школы в Коломбо для защиты от комаров.
Показ коллекции idol lady 2020 на Пекинской неделе моды.
Женщина набрасывается на мужчину во время акции протеста в Гондурасе.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посещает провинцию, пострадавшую от наводнения.
Танцовщица позирует фотографу на рынке Пайк-плейс в Сиэтле.
"Жигули" перед стартом гонки уникальных машин советской эпохи "ГУМ-Авторалли — 2020" на Васильевском спуске в Москве.
"Жигули" перед стартом гонки уникальных машин советской эпохи "ГУМ-Авторалли — 2020" на Васильевском спуске в Москве.
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа протестуют у здания Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне.
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа протестуют у здания Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне.
Модели возле Белой скалы на Крымской неделе моды.
Полицейские во время демонстрации "желтых жилетов" в Париже.
Медработник в защитном костюме отдыхает в центре общественного здоровья в Хайдарабаде.
Медработник в защитном костюме отдыхает в центре общественного здоровья в Хайдарабаде.
Велосипедисты на канатной дороге Гренобль — Бастилия во время велогонки "Тур де Франс".
Велосипедисты на канатной дороге Гренобль — Бастилия во время велогонки "Тур де Франс".
Демонстранты держат факелы под зонтиком на акции протеста против экономической политики правительства и роста безработицы в Эквадоре.
Демонстранты держат факелы под зонтиком на акции протеста против экономической политики правительства и роста безработицы в Эквадоре.
Паломники-хасиды, которых Украинская пограничная служба не пускает в страну из-за пандемии коронавируса.
Паломники-хасиды, которых Украинская пограничная служба не пускает в страну из-за пандемии коронавируса.
Молодые люди на месте разрушенного пожаром дома в Орегоне.
Акция протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рядом с его резиденцией в Иерусалиме.
Акция протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рядом с его резиденцией в Иерусалиме.
Аллигаторы и цапля на берегу реки Бенту-Гомеш в заповедной зоне Пантанал в Бразилии.
Аллигаторы и цапля на берегу реки Бенту-Гомеш в заповедной зоне Пантанал в Бразилии.