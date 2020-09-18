https://ria.ru/20200918/feyerverki-1577447433.html

Фестиваль фейерверков "Ростех" вернется в Москву после пандемии

Фестиваль фейерверков "Ростеха", который в этом году впервые проходит в формате телешоу, вернётся в Москву и снова станет международным после снятий ограничений РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:15

2020-09-18T15:15

2020-09-18T15:40

россия

миа "россия сегодня"

патриот

ростех

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576869724_0:171:3010:1864_1400x0_80_0_0_584b14fd57f5bcac93dfa79d9b9391d4.jpg

<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости.</strong> Фестиваль фейерверков "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>", который в этом году впервые проходит в формате телешоу, вернётся в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и снова станет международным после снятий ограничений по COVID-19, заявила РИА Новости помощние гендиректора "Ростеха" и председатель совета директоров компании-организатора мероприятия "Пиротехнические технологии" Юлия Воронова.Мероприятие пройдёт в субботу. Пиротехнические расчёты будут запускать фейерверки не в Москве, где существуют риски большого скопления людей, а на территории парка "Патриот".По ее словам, фестиваль "Ростеха" за последние годы вошёл в топ-3 мировых пиротехнических шоу, деля первенство с представлениями, проходящими в <a href="http://ria.ru/location_Cannes/" target="_blank" data-auto="true">Каннах</a> и <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубае</a>.Впервые за шесть лет в мероприятии участвуют только лучшие российские команды. За первенство поборются пиротехники из Москвы, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> и <a href="http://ria.ru/location_CHerkessk/" target="_blank" data-auto="true">Черкесска</a>. Шоу откроет реконструкция салюта Победы 9 мая 1945 года, который запустит специальная команда "Пиротехнических технологий".Говоря о сотрудничестве с парком "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">Патриот</a>", Воронова отметила, что, когда ситуация с COVID стабилизируется, в <a href="http://ria.ru/location_Kubinka/" target="_blank" data-auto="true">Кубинке</a> может проводиться внутрироссийский чемпионат по пиротехническому мастерству.МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля фейерверков "Ростех".

https://ria.ru/20200824/festival-1576255002.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", патриот, ростех, москва, общество