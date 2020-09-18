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Фестиваль фейерверков "Ростех" вернется в Москву после пандемии
Фестиваль фейерверков "Ростеха", который в этом году впервые проходит в формате телешоу, вернётся в Москву и снова станет международным после снятий ограничений РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:15
2020-09-18T15:40
россия
миа "россия сегодня"
патриот
ростех
москва
общество
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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости.</strong> Фестиваль фейерверков "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>", который в этом году впервые проходит в формате телешоу, вернётся в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и снова станет международным после снятий ограничений по COVID-19, заявила РИА Новости помощние гендиректора "Ростеха" и председатель совета директоров компании-организатора мероприятия "Пиротехнические технологии" Юлия Воронова.Мероприятие пройдёт в субботу. Пиротехнические расчёты будут запускать фейерверки не в Москве, где существуют риски большого скопления людей, а на территории парка "Патриот".По ее словам, фестиваль "Ростеха" за последние годы вошёл в топ-3 мировых пиротехнических шоу, деля первенство с представлениями, проходящими в <a href="http://ria.ru/location_Cannes/" target="_blank" data-auto="true">Каннах</a> и <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубае</a>.Впервые за шесть лет в мероприятии участвуют только лучшие российские команды. За первенство поборются пиротехники из Москвы, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> и <a href="http://ria.ru/location_CHerkessk/" target="_blank" data-auto="true">Черкесска</a>. Шоу откроет реконструкция салюта Победы 9 мая 1945 года, который запустит специальная команда "Пиротехнических технологий".Говоря о сотрудничестве с парком "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">Патриот</a>", Воронова отметила, что, когда ситуация с COVID стабилизируется, в <a href="http://ria.ru/location_Kubinka/" target="_blank" data-auto="true">Кубинке</a> может проводиться внутрироссийский чемпионат по пиротехническому мастерству.МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля фейерверков "Ростех".
https://ria.ru/20200824/festival-1576255002.html
россия
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россия, миа "россия сегодня", патриот, ростех, москва, общество

Фестиваль фейерверков "Ростех" вернется в Москву после пандемии

15:15 18.09.2020 (обновлено: 15:40 18.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничный салют на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
Праздничный салют на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КУБИНКА (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Фестиваль фейерверков "Ростеха", который в этом году впервые проходит в формате телешоу, вернётся в Москву и снова станет международным после снятий ограничений по COVID-19, заявила РИА Новости помощние гендиректора "Ростеха" и председатель совета директоров компании-организатора мероприятия "Пиротехнические технологии" Юлия Воронова.
Мероприятие пройдёт в субботу. Пиротехнические расчёты будут запускать фейерверки не в Москве, где существуют риски большого скопления людей, а на территории парка "Патриот".

"После снятия ограничений уверена, что сам фестиваль вернётся в Москву - за шесть лет он уже успел стать традиционным праздником, посмотреть который даже съезжаются туристы", - сказала Воронова.

По ее словам, фестиваль "Ростеха" за последние годы вошёл в топ-3 мировых пиротехнических шоу, деля первенство с представлениями, проходящими в Каннах и Дубае.
Впервые за шесть лет в мероприятии участвуют только лучшие российские команды. За первенство поборются пиротехники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска. Шоу откроет реконструкция салюта Победы 9 мая 1945 года, который запустит специальная команда "Пиротехнических технологий".
Говоря о сотрудничестве с парком "Патриот", Воронова отметила, что, когда ситуация с COVID стабилизируется, в Кубинке может проводиться внутрироссийский чемпионат по пиротехническому мастерству.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля фейерверков "Ростех".
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 17:4875 лет Великой Победы
Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет 19 сентября
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РоссияМИА "Россия сегодня"ПатриотРостехМоскваОбщество
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