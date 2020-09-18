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Минсельхоз предложил внести изменения в продовольственное эмбарго
Минсельхоз РФ предложил внести изменения в перечень продуктов, ввоз которых в Россию запрещен в рамках продовольственного эмбарго, для возможности импорта в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:33
2020-09-18T18:33
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евросоюз
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоз</a> РФ предложил внести изменения в перечень продуктов, ввоз которых в Россию запрещен в рамках продовольственного эмбарго, для возможности импорта в страну живых племенных улиток, включая виноградных, проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале <a href="https://regulation.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">regulation.gov.ru</a>.Согласно проекту, запрет на ввоз в Россию рыбы, ракообразных и моллюсков из санкционных стран не будет распространяться на "живых племенных сухопутных брюхоногих моллюсков". В сводном отчете к проекту отмечается, что проект подготовлен "в связи с необходимостью импорта племенной продукции улиток из стран <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Европейского Союза</a>".Минсельхоз в отчете указывает, что в настоящее время отсутствует возможность ввоза племенных сухопутных улиток (виноградной и серой) из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго. "По оценкам специалистов-улитководов, лучший племенной материал улиток находится в Чешской Республике (страна Европейского Союза)", - указывается в материалах к проекту.
https://ria.ru/20190806/1557173982.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз, экономика

Минсельхоз предложил внести изменения в продовольственное эмбарго

18:33 18.09.2020
1180
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил внести изменения в перечень продуктов, ввоз которых в Россию запрещен в рамках продовольственного эмбарго, для возможности импорта в страну живых племенных улиток, включая виноградных, проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.
Согласно проекту, запрет на ввоз в Россию рыбы, ракообразных и моллюсков из санкционных стран не будет распространяться на "живых племенных сухопутных брюхоногих моллюсков". В сводном отчете к проекту отмечается, что проект подготовлен "в связи с необходимостью импорта племенной продукции улиток из стран Европейского Союза".
Минсельхоз в отчете указывает, что в настоящее время отсутствует возможность ввоза племенных сухопутных улиток (виноградной и серой) из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго. "По оценкам специалистов-улитководов, лучший племенной материал улиток находится в Чешской Республике (страна Европейского Союза)", - указывается в материалах к проекту.
Сотрудник таможенной службы РФ осуществляет осмотр груза - РИА Новости, 1920, 06.08.2019
6 августа 2019, 00:51
Российское продовольственное эмбарго в ответ на санкции ЕС и США
121830432
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РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЕвросоюзЭкономика
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