https://ria.ru/20200918/covid-1577419354.html
Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19
Антибиотик азитромицин, который используется для борьбы с осложнениями при COVID-19, может вызвать сердечный приступ при совместном использовании с рядом других РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T04:34
2020-09-18T04:34
2020-09-18T04:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
чикаго
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в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Антибиотик азитромицин, который используется для борьбы с осложнениями при COVID-19, может вызвать сердечный приступ при совместном использовании с рядом других препаратов. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса в <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a>, об этом сообщается в журнале <a href="https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770643" target="_blank" rel="nofollow noopener">JAMA Network Open</a>.Специалисты изучили сведения о более чем 44 миллионах пациентов и сравнили результаты групп, принимавших амоксициллин и азитромицин соответственно.Выяснилось, что совместный прием азитромицина и препаратов, которые влияют на электрические импульсы сердца, связан с 40-процентным увеличением частоты нарушений сердечной деятельности, такими как обмороки, учащенное сердцебиение и даже остановку сердца. К подобным лекарствам относятся препараты от артериального давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты и опиоиды.<a href="https://ria.ru/20200915/lekarstva-1577269718.html" target="_blank">Ранее</a> американская кардиологическая призвала медиков осторожнее назначать лекарства, вызывающие в качестве побочного эффекта сердечную аритмию. В список попали и некоторые препараты от COVID-19. В числе таких лекарств авторы назвали хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин — все они, согласно выводам врачей, могут вызывать нарушения сердечного ритма.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, чикаго, сша, в мире