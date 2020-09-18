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Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19
Антибиотик азитромицин, который используется для борьбы с осложнениями при COVID-19, может вызвать сердечный приступ при совместном использовании с рядом других РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T04:34
2020-09-18T04:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
чикаго
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Антибиотик азитромицин, который используется для борьбы с осложнениями при COVID-19, может вызвать сердечный приступ при совместном использовании с рядом других препаратов. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса в <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a>, об этом сообщается в журнале <a href="https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770643" target="_blank" rel="nofollow noopener">JAMA Network Open</a>.Специалисты изучили сведения о более чем 44 миллионах пациентов и сравнили результаты групп, принимавших амоксициллин и азитромицин соответственно.Выяснилось, что совместный прием азитромицина и препаратов, которые влияют на электрические импульсы сердца, связан с 40-процентным увеличением частоты нарушений сердечной деятельности, такими как обмороки, учащенное сердцебиение и даже остановку сердца. К подобным лекарствам относятся препараты от артериального давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты и опиоиды.<a href="https://ria.ru/20200915/lekarstva-1577269718.html" target="_blank">Ранее</a> американская кардиологическая призвала медиков осторожнее назначать лекарства, вызывающие в качестве побочного эффекта сердечную аритмию. В список попали и некоторые препараты от COVID-19. В числе таких лекарств авторы назвали хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин — все они, согласно выводам врачей, могут вызывать нарушения сердечного ритма.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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чикаго
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Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, чикаго, сша, в мире

Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19

04:34 18.09.2020 (обновлено: 04:49 18.09.2020)
84204
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Женщина с ребенком в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Антибиотик азитромицин, который используется для борьбы с осложнениями при COVID-19, может вызвать сердечный приступ при совместном использовании с рядом других препаратов. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса в Чикаго, об этом сообщается в журнале JAMA Network Open.
Специалисты изучили сведения о более чем 44 миллионах пациентов и сравнили результаты групп, принимавших амоксициллин и азитромицин соответственно.
Выяснилось, что совместный прием азитромицина и препаратов, которые влияют на электрические импульсы сердца, связан с 40-процентным увеличением частоты нарушений сердечной деятельности, такими как обмороки, учащенное сердцебиение и даже остановку сердца. К подобным лекарствам относятся препараты от артериального давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты и опиоиды.
Ранее американская кардиологическая призвала медиков осторожнее назначать лекарства, вызывающие в качестве побочного эффекта сердечную аритмию. В список попали и некоторые препараты от COVID-19. В числе таких лекарств авторы назвали хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин — все они, согласно выводам врачей, могут вызывать нарушения сердечного ритма.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧикагоСШАВ мире
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