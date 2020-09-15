Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200915/lekarstva-1577269718.html
Ученые назвали лекарства от COVID-19, опасные для сердца
Американская кардиологическая ассоциация опубликовала в журнале Circulation научное заявление, в котором призывает медиков осторожнее назначать лекарства,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:21
2020-09-15T15:22
риа наука
коронавирус covid-19
здоровье
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569715260_0:18:3072:1746_1400x0_80_0_0_0db09d6f7fde8aee08a6ee253dfaf860.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Американская кардиологическая ассоциация <a href="https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000905" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовала</a> в журнале Circulation научное заявление, в котором призывает медиков осторожнее назначать лекарства, вызывающие в качестве побочного эффекта сердечную аритмию. В список попали и некоторые лекарства от COVID-19."Многие часто используемые лекарства могут вызывать нерегулярное сердцебиение, — приводятся в пресс-релизе Ассоциации слова первого автора публикации Джеймса Тисдейла (James Tisdale), профессора фармакологии в Медицинской школе Университета Пердью в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofIndiana/" target="_blank" data-auto="true">Индиана</a>. — Хотя риск относительно невелик, для медицинских работников важно учитывать, что аритмия их пациента может быть вызвана или усугублена лекарствами".Во время аритмии сердце может биться слишком быстро, слишком медленно или с нерегулярным ритмом. Это вызвано генетикой или заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, проблемы с щитовидной железой или электролитный дисбаланс.Когда сердце бьется слишком быстро, это состояние называется тахикардией, когда слишком медленно — брадикардией. Часто симптомы отсутствуют, но некоторые люди чувствуют, как их сердце "бешено колотится" или "трепещет", или у них возникают проблемы с дыханием, они теряют сознание или испытывают головокружение.Если аритмию не лечить, сердце не будет перекачивать достаточно крови к телу, что может повредить мозг или другие органы. Некоторые аритмии опасны для жизни и требуют немедленных мер. В статье рассматриваются лекарственные препараты, которые могут вызывать или обострять аритмию, факторы риска побочных эффектов, а также варианты профилактики, мониторинга и лечения людей, которые подвержены риску аритмии.Авторы отмечают, что во время пандемии COVID-19 многим пациентам с коронавирусной инфекцией назначали хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин — лекарства, которые могут вызывать нарушения сердечного ритма. Было проведено несколько клинических испытаний, в которых сообщалось о нарушениях сердечного ритма у пациентов с COVID-19, принимавших гидроксихлорохин, как отдельно, так в сочетании с азитромицином. В итоге Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в июне-июле запретило использование гидроксихлорохина или хлорохина вне больниц.Также влиять на сердечный ритм, по мнению ученых, могут другие лекарства, предлагаемые для борьбы с COVID-19, — лопинавир и ритонавир. После приема этих препаратов у людей с сердечными приступами, хроническими заболеваниями сердца или перенесенными операциями может появиться нерегулярное сердцебиение.К дополнительным факторам риска развития аритмии исследователи относят: пожилой возраст, дефицит калия или магния и чрезмерное употребление алкоголя. Некоторые пациенты, страдающие лекарственной аритмией, могут иметь генетическую предрасположенность.Тем не менее, ученые считаю, что отказываться от лечения ни в коем случае нельзя, а нужно минимизировать риски возникновения аритмии как побочного эффекта. Снизить риск помогут: поддержание нормального уровня электролитов, функции почек и печени, проводимые по рекомендации лечащего врача, а также минимизация или отказ на время лечения от сердечных стимуляторов и потребления алкоголя.Для пациентов с высоким риском нарушения сердечного ритма может потребоваться госпитализация, кардиомониторинг перед началом приема лекарств, а также регулярное проведение ЭКГ в период лечения.
https://ria.ru/20200731/1575238210.html
https://ria.ru/20200724/1574884208.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569715260_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_0cadd3590b8d6247b0de2865055a2463.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье, сша

Ученые назвали лекарства от COVID-19, опасные для сердца

15:21 15.09.2020 (обновлено: 15:22 15.09.2020)
2563
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧеловек в защитном костюме в одной из аптек Симферополя
Человек в защитном костюме в одной из аптек Симферополя - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Американская кардиологическая ассоциация опубликовала в журнале Circulation научное заявление, в котором призывает медиков осторожнее назначать лекарства, вызывающие в качестве побочного эффекта сердечную аритмию. В список попали и некоторые лекарства от COVID-19.
"Многие часто используемые лекарства могут вызывать нерегулярное сердцебиение, — приводятся в пресс-релизе Ассоциации слова первого автора публикации Джеймса Тисдейла (James Tisdale), профессора фармакологии в Медицинской школе Университета Пердью в штате Индиана. — Хотя риск относительно невелик, для медицинских работников важно учитывать, что аритмия их пациента может быть вызвана или усугублена лекарствами".
Во время аритмии сердце может биться слишком быстро, слишком медленно или с нерегулярным ритмом. Это вызвано генетикой или заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, проблемы с щитовидной железой или электролитный дисбаланс.
Когда сердце бьется слишком быстро, это состояние называется тахикардией, когда слишком медленно — брадикардией. Часто симптомы отсутствуют, но некоторые люди чувствуют, как их сердце "бешено колотится" или "трепещет", или у них возникают проблемы с дыханием, они теряют сознание или испытывают головокружение.
Если аритмию не лечить, сердце не будет перекачивать достаточно крови к телу, что может повредить мозг или другие органы. Некоторые аритмии опасны для жизни и требуют немедленных мер.
В статье рассматриваются лекарственные препараты, которые могут вызывать или обострять аритмию, факторы риска побочных эффектов, а также варианты профилактики, мониторинга и лечения людей, которые подвержены риску аритмии.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 19:31
Российские ученые разработали адресное лекарство от рака
Авторы отмечают, что во время пандемии COVID-19 многим пациентам с коронавирусной инфекцией назначали хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин — лекарства, которые могут вызывать нарушения сердечного ритма.
Было проведено несколько клинических испытаний, в которых сообщалось о нарушениях сердечного ритма у пациентов с COVID-19, принимавших гидроксихлорохин, как отдельно, так в сочетании с азитромицином. В итоге Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в июне-июле запретило использование гидроксихлорохина или хлорохина вне больниц.
Также влиять на сердечный ритм, по мнению ученых, могут другие лекарства, предлагаемые для борьбы с COVID-19, — лопинавир и ритонавир. После приема этих препаратов у людей с сердечными приступами, хроническими заболеваниями сердца или перенесенными операциями может появиться нерегулярное сердцебиение.
К дополнительным факторам риска развития аритмии исследователи относят: пожилой возраст, дефицит калия или магния и чрезмерное употребление алкоголя. Некоторые пациенты, страдающие лекарственной аритмией, могут иметь генетическую предрасположенность.
Тем не менее, ученые считаю, что отказываться от лечения ни в коем случае нельзя, а нужно минимизировать риски возникновения аритмии как побочного эффекта. Снизить риск помогут: поддержание нормального уровня электролитов, функции почек и печени, проводимые по рекомендации лечащего врача, а также минимизация или отказ на время лечения от сердечных стимуляторов и потребления алкоголя.
Для пациентов с высоким риском нарушения сердечного ритма может потребоваться госпитализация, кардиомониторинг перед началом приема лекарств, а также регулярное проведение ЭКГ в период лечения.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 18:11РИА Наука
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
620301
Обсудить 1
РИА НаукаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеСША
Рекомендуем
Кроссовки
Названы самые важные витамины осенью
Алексей Навальный
Президент Австрии прокомментировал ситуацию с Навальным
Коронавирус
Ученый оценил данные о нейтрализующем коронавирус средстве
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Вирусолог оценил опасность переболевших COVID-19 для окружающих
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
"Убьет без коронавируса". Онищенко назвал болезнь опаснее COVID-19
На приеме у врача-гастроэнтеролога
Названы "хорошие" продукты, которые поражают печень
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Клавиатура компьютера
Двенадцать белорусских IT-компаний решили переехать в Латвию
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Назван новый адвокат Ефремова
Овощи
Названы идеальные продукты для похудения
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Навальный опубликовал первый пост после госпитализации
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом
Алексей Навальный
Мясников обратился к Навальному
Алексей Навальный
Сенатор напомнил Евросоюзу, что Навальный под следствием за клевету
Концепция миссии Венера-Д
"Роскосмос" и РАН разработали программу нескольких миссий к Венере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния