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В Волгограде два человека погибли в ДТП

Два человека погибли и трое, включая грудного ребенка, пострадали при столкновении автомобиля Land Rover с фурой в Волгограде, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T20:50

2020-09-18T20:50

2020-09-18T20:50

россия

волгоград

волгоградская область

происшествия

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<strong>ВОЛГОГРАД, 18 сен - РИА Новости.</strong> Два человека погибли и трое, включая грудного ребенка, пострадали при столкновении автомобиля Land Rover с фурой в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>.По информации ведомства, около 19.15 по местному времени (18.15 мск) водитель Land Rover, не соблюдая знака "уступи дорогу", на пересечении проезда Дорожников и улицы Краснополянской столкнулся с грузовым автомобилем.

россия

волгоград

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, волгоград, волгоградская область, происшествия