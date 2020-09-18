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В Волгограде два человека погибли в ДТП
Два человека погибли и трое, включая грудного ребенка, пострадали при столкновении автомобиля Land Rover с фурой в Волгограде, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:50
2020-09-18T20:50
россия
волгоград
волгоградская область
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 18 сен - РИА Новости.</strong> Два человека погибли и трое, включая грудного ребенка, пострадали при столкновении автомобиля Land Rover с фурой в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>.По информации ведомства, около 19.15 по местному времени (18.15 мск) водитель Land Rover, не соблюдая знака "уступи дорогу", на пересечении проезда Дорожников и улицы Краснополянской столкнулся с грузовым автомобилем.
россия
волгоград
волгоградская область
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россия, волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде два человека погибли в ДТП

20:50 18.09.2020
900
© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 18 сен - РИА Новости. Два человека погибли и трое, включая грудного ребенка, пострадали при столкновении автомобиля Land Rover с фурой в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, около 19.15 по местному времени (18.15 мск) водитель Land Rover, не соблюдая знака "уступи дорогу", на пересечении проезда Дорожников и улицы Краснополянской столкнулся с грузовым автомобилем.

"В результате ДТП водитель внедорожника и пассажир погибли, еще два пассажира и грудной ребенок этого автомобиля госпитализированы в лечебные учреждения города", - сообщили в полиции.

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РоссияВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
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