В Ростуризме назвали ключевой фактор развития Арктики
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЛежбище моржей на мысе Кожевникова в арктической зоне Чукотки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Развитие устойчивого туризма в Арктике будет способствовать ее социально-экономическому росту, созданию рабочих мест, а также внесет вклад в сохранение культуры и самобытности проживающих там народов, сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Арктика пока еще окутана тайной, она ассоциируется с экзотикой. Наша с вами задача — сделать ее ближе и доступнее для людей. С другой стороны, важно сохранить уникальную природу этого невероятного региона", — отметила она, выступая на открытии форума "Доступная Арктика".
Глава ведомства считает, что будущее этого края во многом зависит от того, как там будет развиваться туризм.
"Убеждена, что устойчивый туризм, его грамотное и системное развитие безусловно будет способствовать социально-экономическому развитию региона и созданию рабочих мест. Он внесет вклад в сохранение культуры, самобытности народов, уникальных промыслов", — подчеркнула Догузова.
Она также напомнила, что форум "Доступная Арктика" является первым мероприятием в преддверии председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021 году.
23 сентября 2019, 08:00ТуризмВ гости к моржам и белым медведям. Тур на ледоколе по Земле Франца-Иосифа