https://ria.ru/20200918/arktika-1577430888.html

В Ростуризме назвали ключевой фактор развития Арктики

Развитие устойчивого туризма в Арктике будет способствовать ее социально-экономическому росту, созданию рабочих мест, а также внесет вклад в сохранение культуры РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:46

2020-09-18T13:46

2020-09-18T13:46

туризм

россия

зарина догузова

туризм

новости - туризм

арктика

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

арктический совет

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости.</strong> Развитие устойчивого туризма в Арктике будет способствовать ее социально-экономическому росту, созданию рабочих мест, а также внесет вклад в сохранение культуры и самобытности проживающих там народов, сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.Глава ведомства считает, что будущее этого края во многом зависит от того, как там будет развиваться туризм.Она также напомнила, что форум "Доступная Арктика" является первым мероприятием в преддверии председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021 году.

https://ria.ru/20190923/1557902636.html

россия

арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зарина догузова, туризм, новости - туризм, арктика, федеральное агентство по туризму (ростуризм), арктический совет