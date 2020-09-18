Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200918/arktika-1577430888.html
В Ростуризме назвали ключевой фактор развития Арктики
Развитие устойчивого туризма в Арктике будет способствовать ее социально-экономическому росту, созданию рабочих мест, а также внесет вклад в сохранение культуры РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:46
2020-09-18T13:46
туризм
россия
зарина догузова
туризм
новости - туризм
арктика
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
арктический совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155665/89/1556658970_0:112:3244:1937_1400x0_80_0_0_530f379290277d08b0a8b9f067fa83a6.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости.</strong> Развитие устойчивого туризма в Арктике будет способствовать ее социально-экономическому росту, созданию рабочих мест, а также внесет вклад в сохранение культуры и самобытности проживающих там народов, сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.Глава ведомства считает, что будущее этого края во многом зависит от того, как там будет развиваться туризм.Она также напомнила, что форум "Доступная Арктика" является первым мероприятием в преддверии председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021 году.
https://ria.ru/20190923/1557902636.html
россия
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155665/89/1556658970_257:0:2988:2048_1400x0_80_0_0_26302ff89382eceb6e05bfb1a8f371fa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, зарина догузова, туризм, новости - туризм, арктика, федеральное агентство по туризму (ростуризм), арктический совет

В Ростуризме назвали ключевой фактор развития Арктики

13:46 18.09.2020
149
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЛежбище моржей на мысе Кожевникова в арктической зоне Чукотки
Лежбище моржей на мысе Кожевникова в арктической зоне Чукотки - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Развитие устойчивого туризма в Арктике будет способствовать ее социально-экономическому росту, созданию рабочих мест, а также внесет вклад в сохранение культуры и самобытности проживающих там народов, сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Арктика пока еще окутана тайной, она ассоциируется с экзотикой. Наша с вами задача — сделать ее ближе и доступнее для людей. С другой стороны, важно сохранить уникальную природу этого невероятного региона", — отметила она, выступая на открытии форума "Доступная Арктика".
Глава ведомства считает, что будущее этого края во многом зависит от того, как там будет развиваться туризм.

"Убеждена, что устойчивый туризм, его грамотное и системное развитие безусловно будет способствовать социально-экономическому развитию региона и созданию рабочих мест. Он внесет вклад в сохранение культуры, самобытности народов, уникальных промыслов", — подчеркнула Догузова.

Она также напомнила, что форум "Доступная Арктика" является первым мероприятием в преддверии председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021 году.
Морж на льдине в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 23.09.2019
23 сентября 2019, 08:00Туризм
В гости к моржам и белым медведям. Тур на ледоколе по Земле Франца-Иосифа
300000
ТуризмРоссияЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмАрктикаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Арктический совет
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о проекте по ужесточению наказания для педофилов
Павел Бражников, отравивший метанолом 13 жителей села Покровка Омской области
Сибиряк получил шесть лет колонии за отравление односельчан метанолом
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Представитель Киркорова объяснила смысл песни с цитатой Лукашенко
Молоток в зале судебных заседаний
В Хабаровске экс-полицейского осудили за попытку сбыта наркотиков
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Москве два человека погибли при пожаре в пятиэтажке
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
В России могут запретить выпускать педофилов по УДО
Алексей Навальный
Песков допустил намерение помешать расследованию дела Навального извне
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Суд продлил арест Марии Колесниковой
Пациент и подозреваемый в поджоге частной наркологической клиники Чистый город Дмитрий Еремин во время судебного заседания
Суд арестовал подозреваемого в поджоге клиники в Красноярске
Алексей Навальный
Жириновский назвал Навального завербованным авантюристом
Бутылки с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный
Берлин не стал отвечать на вопрос о бутылке из отеля, где жил Навальный
Хирурги проводят операцию
В Тюменской области хирурги спасли пациента с "растворенным" кишечником
Здание Центрального банка РФ
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
В США собрали более 50 миллионов долларов на покупку тела Ленина
Акция Бессмертный полк онлайн
Суд оштрафовал жителя Ульяновской области по делу о "Бессмертном полку"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
22:31Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
22:29Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Лента новостейМолния