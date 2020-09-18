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https://ria.ru/20200918/areplivir-1577469841.html
Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о близкой к стопроцентной эффективности... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T23:20
2020-09-18T23:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый рассказал в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> о близкой к стопроцентной эффективности российского препарата для лечения COVID-19 "Арепливир" ("Фавипиравир")."Это — революция. &lt;...&gt; Это лекарство прямого противовирусного действия с почти абсолютной эффективностью. Даже люди в тяжелых состояниях, как только начинают принимать препарат, возвращаются к жизни", — отметил Белый.Он также добавил, что в ходе клинических исследований лекарства не было ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжелую стадию заболевания.Помимо этого, отмечается, что "Арепливир" эффективен в случаях, когда пациент находится на реанимационной койке: в 80 процентах улучшение состояния больного происходит в течение первых суток.Препарат для амбулаторного лечения коронавируса "Арепливир", разработанный на базе саранского "Биохимика", поступит в московские аптеки с понедельника, в регионы — в течение месяца.Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее сообщил, что лекарство в ближайшее время включат в <a href="https://ria.ru/20200918/favipiravir-1577465713.html" target="_blank">перечень жизненно необходимых</a> и важнейших препаратов.Накануне Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах. Специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577463560.html
https://ria.ru/20200918/antitela-1577445938.html
https://ria.ru/20200701/1573683223.html
Хорошая попытка, но нет. Это не разработчик, а препарат - дженерик. Действующее вещество разработали японцы 6 лет назад, как лекарство от гриппа. А его эффективность не доказана. Боле того, аналогичные дженерики производят в других странах, но там они стоят в разы дешевле. Все эти рекламные статейки - это полная дичь и абсолютная ложь
24
Молодцы!!
14
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россия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"

23:20 18.09.2020 (обновлено: 23:47 18.09.2020)
7627
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАрепливир
Арепливир - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о близкой к стопроцентной эффективности российского препарата для лечения COVID-19 "Арепливир" ("Фавипиравир").
"Это — революция. <...> Это лекарство прямого противовирусного действия с почти абсолютной эффективностью. Даже люди в тяжелых состояниях, как только начинают принимать препарат, возвращаются к жизни", — отметил Белый.
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Он также добавил, что в ходе клинических исследований лекарства не было ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжелую стадию заболевания.
Помимо этого, отмечается, что "Арепливир" эффективен в случаях, когда пациент находится на реанимационной койке: в 80 процентах улучшение состояния больного происходит в течение первых суток.
Препарат для амбулаторного лечения коронавируса "Арепливир", разработанный на базе саранского "Биохимика", поступит в московские аптеки с понедельника, в регионы — в течение месяца.
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Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов ранее сообщил, что лекарство в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.
Накануне Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Арепливир - РИА Новости, 1920, 01.07.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Хорошая попытка, но нет. Это не разработчик, а препарат - дженерик. Действующее вещество разработали японцы 6 лет назад, как лекарство от гриппа. А его эффективность не доказана. Боле того, аналогичные дженерики производят в других странах, но там они стоят в разы дешевле. Все эти рекламные статейки - это полная дичь и абсолютная ложь
18 сентября, 23:38
Аристотель АваносовАристотель Аваносов
13000011
Молодцы!!
18 сентября, 23:29
Арсений НовиковАрсений Новиков
800006
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