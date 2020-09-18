"Фавипиравир" включат в перечень жизненно важных лекарств
20:10 18.09.2020 (обновлено: 21:52 18.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, после чего предельная цена будет зарегистрирована, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Противовирусный препарат "Фавипиравир" включен во временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждаемые Минздравом России. В ближайшее время "Фавипиравир" будет включен в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), после чего предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы", — сказал Кузнецов журналистам.
Ранее сообщалось, что рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" ("Фавипиравир") составляет 12 320 рублей.
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