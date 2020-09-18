https://ria.ru/20200918/favipiravir-1577465713.html

"Фавипиравир" включат в перечень жизненно важных лекарств

Препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, после чего... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T20:10

2020-09-18T20:10

2020-09-18T21:52

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коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, после чего предельная цена будет зарегистрирована, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" ("Фавипиравир") составляет 12 320 рублей. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Abcd 123 Да, кстати, явно неспроста такие завышенные цены. По-любому там где-то виднеется друг Путина, который будет зарабатывать на этом миллиарды 27

Вацлав Петров Следите за руками - как из бюджета будут выпиливать триллионы на «лекарства» от «коронавируса». Это же золотое дно! Коронавирус с нами навсегда - в этом можно не сомневаться, до тех пор пока не удастся избавиться эт этих сатанистов. 23

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество