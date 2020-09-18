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"Фавипиравир" включат в перечень жизненно важных лекарств
Препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, после чего... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:10
2020-09-18T21:52
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, после чего предельная цена будет зарегистрирована, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" ("Фавипиравир") составляет 12 320 рублей. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Да, кстати, явно неспроста такие завышенные цены. По-любому там где-то виднеется друг Путина, который будет зарабатывать на этом миллиарды
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Следите за руками - как из бюджета будут выпиливать триллионы на «лекарства» от «коронавируса». Это же золотое дно! Коронавирус с нами навсегда - в этом можно не сомневаться, до тех пор пока не удастся избавиться эт этих сатанистов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

"Фавипиравир" включат в перечень жизненно важных лекарств

20:10 18.09.2020 (обновлено: 21:52 18.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Препарат от коронавирусной инфекции "Фавипиравир" в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, после чего предельная цена будет зарегистрирована, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Противовирусный препарат "Фавипиравир" включен во временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждаемые Минздравом России. В ближайшее время "Фавипиравир" будет включен в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), после чего предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы", — сказал Кузнецов журналистам.

Ранее сообщалось, что рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" ("Фавипиравир") составляет 12 320 рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Да, кстати, явно неспроста такие завышенные цены. По-любому там где-то виднеется друг Путина, который будет зарабатывать на этом миллиарды
18 сентября, 21:04
Abcd 123Abcd 123
1601019
Следите за руками - как из бюджета будут выпиливать триллионы на «лекарства» от «коронавируса». Это же золотое дно! Коронавирус с нами навсегда - в этом можно не сомневаться, до тех пор пока не удастся избавиться эт этих сатанистов.
18 сентября, 20:24
ВПВацлав Петров
1302116
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