https://ria.ru/20200917/zapros-1577371432.html

ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от ФРГ запрос об оказании технической помощи в связи с возможным отравлением Алексея Навального,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:52

2020-09-17T10:52

2020-09-17T10:52

госпитализация алексея навального

алексей навальный

швеция

москва

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от ФРГ запрос об оказании технической помощи в связи с возможным отравлением <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, говорится в заявлении организации."Технический секретариат ОЗХО получил от Федеративной республики <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> (ФРГ) запрос на оказание технической помощи", - сообщила организация.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577321717.html

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швеция

москва

берлин (город)

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, швеция, москва, берлин (город), в мире