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ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от ФРГ запрос об оказании технической помощи в связи с возможным отравлением Алексея Навального,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:52
2020-09-17T10:52
госпитализация алексея навального
алексей навальный
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от ФРГ запрос об оказании технической помощи в связи с возможным отравлением <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, говорится в заявлении организации."Технический секретариат ОЗХО получил от Федеративной республики <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> (ФРГ) запрос на оказание технической помощи", - сообщила организация.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577321717.html
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швеция
москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, швеция, москва, берлин (город), в мире

ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным

10:52 17.09.2020
467
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от ФРГ запрос об оказании технической помощи в связи с возможным отравлением Алексея Навального, говорится в заявлении организации.
"Технический секретариат ОЗХО получил от Федеративной республики Германия (ФРГ) запрос на оказание технической помощи", - сообщила организация.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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