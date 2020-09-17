https://ria.ru/20200917/yuar-1577391756.html

Власти ЮАР планируют снять ограничения на международные поездки

Власти ЮАР снимают ряд ограничений, введенных в связи со вспышкой COVID-19, в том числе запрет на международные поездки, и переходят на "первый" уровень... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:25

2020-09-17T19:25

2020-09-17T19:25

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Власти ЮАР снимают ряд ограничений, введенных в связи со вспышкой COVID-19, в том числе запрет на международные поездки, и переходят на "первый" уровень карантина, объявил президент страны Сирил Рамафоса.Ранее на этой неделе сообщалось, что с 18 августа ЮАР переходит на "второй" уровень карантина: снимается запрет на продажу алкоголя и табака, открываются спортзалы, парки, пляжи, заповедники, жители смогут перемещаться между провинциями.Как указал Рамафоса, чье заявление было опубликовано на правительственном сайте, в стране можно наблюдать "постепенное, но устойчивое снижение числа новых заражений, госпитализаций и летальных случаев".В связи с этим после консультаций с представителями властей на различных уровнях, а также на основе рекомендаций ученых власти приняли решение о переходе на "первый" уровень карантина, говорится в заявлении.Так, с 20 сентября будут разрешены собрания до 250 человек в помещении и до 500 — на улице, допустимое количество присутствующих на похоронах будет увеличено с 50 до 100 человек.Кроме того, с 1 октября ЮАР откроет границы для международных поездок, однако путешествия из или в страны с высоким уровнем заболеваемости могут быть ограничены. Их список будет составлен "на основе последних научных данных". Пассажиры в свою очередь перед поездкой должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.Также, заявил Рамафоса, комендантский час будет сокращен и станет действовать с полуночи до 4.00. Продажа алкоголя в торговых точках будет разрешена с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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