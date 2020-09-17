https://ria.ru/20200917/voennye-1577380438.html

Кремль прокомментировал военную активность стран на восточном направлении

Повышенная военная активность многих государств мира на восточном направлении не способствует стабильности в этом регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:06

2020-09-17T13:06

2020-09-17T13:06

россия

дмитрий песков

сергей шойгу

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Повышенная военная активность многих государств мира на восточном направлении не способствует стабильности в этом регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> заявил, что военно-политическая обстановка на восточном стратегическом направлении остается напряжённой, в Восточном военном округе "предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз". По его словам, на особо важных направлениях последовательно наращиваются группировки войск."Южное море, там неспокойно, повышенная военная активность вне региональных держав и так далее. Все это, конечно, не способствует стабильности в этом регионе. Там повышенная военная активность многих государств мира", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова министра обороны о напряженности на восточном направлении.

https://ria.ru/20200917/shoygu-1577376045.html

Жан Игумнов Кремль готов комментировать всё, что угодно, но только не свою полную несостоятельность вести страну по пути прогресса и тотальную коррупцию, из которой слеплена "вертикаль". 13

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, сергей шойгу, в мире