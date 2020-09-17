https://ria.ru/20200917/voennye-1577380438.html
Кремль прокомментировал военную активность стран на восточном направлении
Повышенная военная активность многих государств мира на восточном направлении не способствует стабильности в этом регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:06
2020-09-17T13:06
2020-09-17T13:06
россия
дмитрий песков
сергей шойгу
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Повышенная военная активность многих государств мира на восточном направлении не способствует стабильности в этом регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> заявил, что военно-политическая обстановка на восточном стратегическом направлении остается напряжённой, в Восточном военном округе "предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз". По его словам, на особо важных направлениях последовательно наращиваются группировки войск."Южное море, там неспокойно, повышенная военная активность вне региональных держав и так далее. Все это, конечно, не способствует стабильности в этом регионе. Там повышенная военная активность многих государств мира", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова министра обороны о напряженности на восточном направлении.
https://ria.ru/20200917/shoygu-1577376045.html
Жан Игумнов
Кремль готов комментировать всё, что угодно, но только не свою полную несостоятельность вести страну по пути прогресса и тотальную коррупцию, из которой слеплена "вертикаль".
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, сергей шойгу, в мире