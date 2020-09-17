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Кремль прокомментировал военную активность стран на восточном направлении
Повышенная военная активность многих государств мира на восточном направлении не способствует стабильности в этом регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:06
2020-09-17T13:06
россия
дмитрий песков
сергей шойгу
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Повышенная военная активность многих государств мира на восточном направлении не способствует стабильности в этом регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> заявил, что военно-политическая обстановка на восточном стратегическом направлении остается напряжённой, в Восточном военном округе "предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз". По его словам, на особо важных направлениях последовательно наращиваются группировки войск."Южное море, там неспокойно, повышенная военная активность вне региональных держав и так далее. Все это, конечно, не способствует стабильности в этом регионе. Там повышенная военная активность многих государств мира", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова министра обороны о напряженности на восточном направлении.
https://ria.ru/20200917/shoygu-1577376045.html
Кремль готов комментировать всё, что угодно, но только не свою полную несостоятельность вести страну по пути прогресса и тотальную коррупцию, из которой слеплена "вертикаль".
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россия
РИА Новости
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россия, дмитрий песков, сергей шойгу, в мире

Кремль прокомментировал военную активность стран на восточном направлении

13:06 17.09.2020
1445
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Повышенная военная активность многих государств мира на восточном направлении не способствует стабильности в этом регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на восточном стратегическом направлении остается напряжённой, в Восточном военном округе "предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз". По его словам, на особо важных направлениях последовательно наращиваются группировки войск.
"Южное море, там неспокойно, повышенная военная активность вне региональных держав и так далее. Все это, конечно, не способствует стабильности в этом регионе. Там повышенная военная активность многих государств мира", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова министра обороны о напряженности на восточном направлении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 12:00
Шойгу намерен повысить мобилизационную готовность армии и флота
5821015
Обсудить 2
РоссияДмитрий ПесковСергей ШойгуВ мире
Популярные комментарии
Кремль готов комментировать всё, что угодно, но только не свою полную несостоятельность вести страну по пути прогресса и тотальную коррупцию, из которой слеплена "вертикаль".
17 сентября, 13:09
ЖИЖан Игумнов
500026
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