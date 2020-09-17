https://ria.ru/20200917/venera-1577362419.html

Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды

Советские посадочные станции миссий "Венера" и "Вега" не могли занести на Венеру микроорганизмы, рассказал РИА Новости заведующий отделом... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T01:04

2020-09-17T01:04

2020-09-17T01:29

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Советские посадочные станции миссий "Венера" и "Вега" не могли занести на <a href="https://ria.ru/keyword_Venera/" target="_blank">Венеру</a> микроорганизмы, рассказал РИА Новости заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания Института медико-биологических проблем <a href="http://ria.ru/person_vyacheslav-ilin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Ильин</a>.Ранее сообщалось, что в атмосфере Венеры был обнаружен фосфин и он может быть биологического происхождения. В интернете развернулась дискуссия о том, не могли ли в таком случае микроорганизмы быть занесены советскими аппаратами с Земли. Ильин назвал такую версию маловероятной.Помимо того, он считает, что преждевременно говорить о признаках жизни на планете. "Вопрос в том, является ли газ биогенным. По-моему, нет. Там так вопрос не стоит. Я скептически отношусь", - сказал ученый.В общей сложности <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> осуществил 10 успешных посадок на Венеру.

https://ria.ru/20200915/rogozin-1577273204.html

https://ria.ru/20200915/venera-1577268021.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, венера, космос - риа наука, ссср