Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
01:04 17.09.2020 (обновлено: 01:29 17.09.2020)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Советские посадочные станции миссий "Венера" и "Вега" не могли занести на Венеру микроорганизмы, рассказал РИА Новости заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин.
"Не выдержат они, даже термотолерантные (безразличные к теплу микроорганизмы - ред.), даже какие-то формы, хемолитотрофы (получают энергию за счет окисления неорганических соединений - ред.), вряд ли они могут в такой атмосфере выдерживать. Все объекты, которые отправляются с Земли, они тщательным образом нормируются по признаку планетарного карантина, смотрится, чтобы не было заноса (земных микроорганизмов на другие небесные тела - ред.)", - сказал он.
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Ранее сообщалось, что в атмосфере Венеры был обнаружен фосфин и он может быть биологического происхождения. В интернете развернулась дискуссия о том, не могли ли в таком случае микроорганизмы быть занесены советскими аппаратами с Земли. Ильин назвал такую версию маловероятной.
Помимо того, он считает, что преждевременно говорить о признаках жизни на планете. "Вопрос в том, является ли газ биогенным. По-моему, нет. Там так вопрос не стоит. Я скептически отношусь", - сказал ученый.
В общей сложности СССР осуществил 10 успешных посадок на Венеру.
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