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https://ria.ru/20200917/venera-1577362419.html
Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
Советские посадочные станции миссий "Венера" и "Вега" не могли занести на Венеру микроорганизмы, рассказал РИА Новости заведующий отделом... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T01:04
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риа наука
земля
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Советские посадочные станции миссий "Венера" и "Вега" не могли занести на <a href="https://ria.ru/keyword_Venera/" target="_blank">Венеру</a> микроорганизмы, рассказал РИА Новости заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания Института медико-биологических проблем <a href="http://ria.ru/person_vyacheslav-ilin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Ильин</a>.Ранее сообщалось, что в атмосфере Венеры был обнаружен фосфин и он может быть биологического происхождения. В интернете развернулась дискуссия о том, не могли ли в таком случае микроорганизмы быть занесены советскими аппаратами с Земли. Ильин назвал такую версию маловероятной.Помимо того, он считает, что преждевременно говорить о признаках жизни на планете. "Вопрос в том, является ли газ биогенным. По-моему, нет. Там так вопрос не стоит. Я скептически отношусь", - сказал ученый.В общей сложности <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> осуществил 10 успешных посадок на Венеру.
https://ria.ru/20200915/rogozin-1577273204.html
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земля, венера, космос - риа наука, ссср

Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды

01:04 17.09.2020 (обновлено: 01:29 17.09.2020)
6185
© Pixabay License/BrunoAlbino Планета Венера
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Pixabay License/BrunoAlbino
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Советские посадочные станции миссий "Венера" и "Вега" не могли занести на Венеру микроорганизмы, рассказал РИА Новости заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин.
"Не выдержат они, даже термотолерантные (безразличные к теплу микроорганизмы - ред.), даже какие-то формы, хемолитотрофы (получают энергию за счет окисления неорганических соединений - ред.), вряд ли они могут в такой атмосфере выдерживать. Все объекты, которые отправляются с Земли, они тщательным образом нормируются по признаку планетарного карантина, смотрится, чтобы не было заноса (земных микроорганизмов на другие небесные тела - ред.)", - сказал он.
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 16:06РИА Наука
Рогозин рассказал о намерении отправить миссию на Венеру
Ранее сообщалось, что в атмосфере Венеры был обнаружен фосфин и он может быть биологического происхождения. В интернете развернулась дискуссия о том, не могли ли в таком случае микроорганизмы быть занесены советскими аппаратами с Земли. Ильин назвал такую версию маловероятной.
Помимо того, он считает, что преждевременно говорить о признаках жизни на планете. "Вопрос в том, является ли газ биогенным. По-моему, нет. Там так вопрос не стоит. Я скептически отношусь", - сказал ученый.
В общей сложности СССР осуществил 10 успешных посадок на Венеру.
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 14:56РИА Наука
"Роскосмос" усомнился в существовании жизни на Венере
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