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https://ria.ru/20200917/ukraina-1577387827.html
Опрос показал, сколько украинцев разочарованы ситуацией в стране
Более 60% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:31
2020-09-17T14:31
ситуация на украине
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Более 60% жителей <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "<a href="http://ratinggroup.ua/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Рейтинг</a>".В начале сентября "Рейтинг" проводил опрос, который выявил, что 68% жителей Украины считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Так, более 60% респондентов отмечали, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом более 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации."Респонденты имеют противоположные чувства, когда оценивают ситуацию в своих городах и в стране в целом. Так, 56% опрошенных отметили, что они чувствуют надежду, когда думают о местной ситуации, 41% в то же время испытывают разочарование. Зато когда речь идет о ситуации в стране, то 61% испытывают разочарование и 35% - надежду", - говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте "Рейтинга" в четверг. Также часть респондентов не определились с ответом либо отказались отвечать.Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территорий <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. Опрошены 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,4%.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
https://ria.ru/20200917/byudzhet-1577341056.html
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украина
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РИА Новости
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60
ситуация на украине, украина, в мире

Опрос показал, сколько украинцев разочарованы ситуацией в стране

14:31 17.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Более 60% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В начале сентября "Рейтинг" проводил опрос, который выявил, что 68% жителей Украины считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Так, более 60% респондентов отмечали, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом более 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.
Ученики на торжественной линейке в киевской школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
"Респонденты имеют противоположные чувства, когда оценивают ситуацию в своих городах и в стране в целом. Так, 56% опрошенных отметили, что они чувствуют надежду, когда думают о местной ситуации, 41% в то же время испытывают разочарование. Зато когда речь идет о ситуации в стране, то 61% испытывают разочарование и 35% - надежду", - говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте "Рейтинга" в четверг. Также часть респондентов не определились с ответом либо отказались отвечать.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. Опрошены 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,4%.
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 08:00
Рост экономики Украины позволит круто увеличить расходы
27672804
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