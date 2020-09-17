https://ria.ru/20200917/twitter-1577416404.html

Twitter дополнительно защитит аккаунты американских СМИ и политиков

Twitter предоставит дополнительную защиту аккаунтам политиков в США, говорится в корпоративном блоге компании. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T22:59

2020-09-17T22:59

2020-09-17T23:57

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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> предоставит дополнительную защиту аккаунтам политиков в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, говорится в корпоративном блоге компании.Новые меры будут введены для аккаунтов, принадлежащих членам исполнительной и законодательной ветви власти в США, губернаторам и госсекретарям штатов США, штабам кандидатов в президенты, партиям и кандидатам на места в палате представителей и сенате. Кроме того, дополнительную защиту получат аккаунты американских СМИ и политических журналистов.Ото всех этих аккаунтов потребуют использовать "сильные" пароли, которые нельзя легко подобрать. По умолчанию к аккаунтам будет добавлена защита функции по смене пароля. Кроме того, аккаунтам "настоятельно порекомендуют" двухфакторную идентификацию.Twitter ищет способы защитить аккаунты известных людей после того, как в июле более 40 аккаунтов подверглись взлому со стороны злоумышленников, пытавшихся убедить пользователей перечислять криптовалюту на сторонние счета, после чего средства нельзя было отследить или вернуть.

https://ria.ru/20200912/tramp-1577147621.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, twitter, технологии, в мире