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https://ria.ru/20200917/twitter-1577416404.html
Twitter дополнительно защитит аккаунты американских СМИ и политиков
Twitter предоставит дополнительную защиту аккаунтам политиков в США, говорится в корпоративном блоге компании. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T22:59
2020-09-17T23:57
сша
twitter
технологии
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> предоставит дополнительную защиту аккаунтам политиков в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, говорится в корпоративном блоге компании.Новые меры будут введены для аккаунтов, принадлежащих членам исполнительной и законодательной ветви власти в США, губернаторам и госсекретарям штатов США, штабам кандидатов в президенты, партиям и кандидатам на места в палате представителей и сенате. Кроме того, дополнительную защиту получат аккаунты американских СМИ и политических журналистов.Ото всех этих аккаунтов потребуют использовать "сильные" пароли, которые нельзя легко подобрать. По умолчанию к аккаунтам будет добавлена защита функции по смене пароля. Кроме того, аккаунтам "настоятельно порекомендуют" двухфакторную идентификацию.Twitter ищет способы защитить аккаунты известных людей после того, как в июле более 40 аккаунтов подверглись взлому со стороны злоумышленников, пытавшихся убедить пользователей перечислять криптовалюту на сторонние счета, после чего средства нельзя было отследить или вернуть.
https://ria.ru/20200912/tramp-1577147621.html
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
сша, twitter, технологии, в мире

Twitter дополнительно защитит аккаунты американских СМИ и политиков

22:59 17.09.2020 (обновлено: 23:57 17.09.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Twitter предоставит дополнительную защиту аккаунтам политиков в США, говорится в корпоративном блоге компании.
Новые меры будут введены для аккаунтов, принадлежащих членам исполнительной и законодательной ветви власти в США, губернаторам и госсекретарям штатов США, штабам кандидатов в президенты, партиям и кандидатам на места в палате представителей и сенате. Кроме того, дополнительную защиту получат аккаунты американских СМИ и политических журналистов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 19:41Президентские выборы в США - 2020
Twitter пометил сообщение Трампа за нарушение правил соцсети
Ото всех этих аккаунтов потребуют использовать "сильные" пароли, которые нельзя легко подобрать. По умолчанию к аккаунтам будет добавлена защита функции по смене пароля. Кроме того, аккаунтам "настоятельно порекомендуют" двухфакторную идентификацию.
Twitter ищет способы защитить аккаунты известных людей после того, как в июле более 40 аккаунтов подверглись взлому со стороны злоумышленников, пытавшихся убедить пользователей перечислять криптовалюту на сторонние счета, после чего средства нельзя было отследить или вернуть.
2100021
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СШАTwitterТехнологииВ мире
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