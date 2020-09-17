https://ria.ru/20200917/tsoy-1577378879.html

Анита Цой рассказала, что в ее теле десять лет жил австралийский паразит

Российская певица Анита Цой в шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube сообщила о том, что в течение 10 лет была носителем личинки экзотического насекомого. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:40

2020-09-17T12:40

2020-09-17T12:40

шоу-бизнес

анита цой

австралия

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Российская певица <a href="http://ria.ru/person_Anita_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Анита Цой</a> в шоу "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCZCt86YJMh2-zcewuYGu5zg" target="_blank">Эмпатия Манучи</a>" на YouTube сообщила о том, что в течение 10 лет была носителем личинки экзотического насекомого. Во время поездки в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралию</a> звезда пренебрегла прививками, а позже ее укусило неизвестное насекомое. Сначала место укуса чесалось, а потом стало вызывать необычные ощущения. "Я поняла, что там происходит движение и шевеление", – вспомнила певица.Оказалось, что насекомое, с которым она столкнулась, обычно кусает крупный рогатый скот и откладывает личинки под кожу. Удалять паразита было нельзя, потому что он мог уйти в кровоток."У меня была истерика, это так страшно. Мне подтвердили, что у меня там личинка. Вылуплялся он (паразит) 10 лет. Он сидел во мне 10 лет. Мне его запрещали вырезать, двигать, потому что он мог уйти в кровь, как его потом искать? Он должен был обрасти коконом, и кокон должен был затвердеть", — рассказала Цой.После того, как кокон сформировался, новообразование размером с куриное яйцо удалили. Певица оставила его на память в спиртовом растворе. Ранее сообщалось, что Цой <a href="https://ria.ru/20200716/1574415493.html" target="_blank">перенесла коронавирус</a>. Во время болезни поклонники обвинили звезду во лжи из-за того, что, несмотря на болезнь, на лице Цой был макияж во время видеообращений из больничной палаты. Артистка ответила, что даже в такой ситуации обязана выглядеть хорошо.

https://ria.ru/20181022/1531196476.html

австралия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, анита цой, австралия