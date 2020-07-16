Уличенная во лжи Анита Цой рассказала "свою правду" о коронавирусе

По словам артистки, ее сразу положили в реанимационное отделение. В медучреждении выявили средне-тяжелую форму коронавирусной инфекции с поражением легких на 52 процента. Певица добавила, что COVID-19 оказался "необычным", "коварным" и "непредсказуемым" недугом. Болезнь у певицы начиналась, как обычный грипп, с кашля, насморка и температуры, только в отличие от гриппа, трудно понять, как лечиться от COVID-19.

"Такое ощущение, как будто этот вирус начинает тебя испытывать: просто бомбить по полной программе со всех сторон. Он поднимает еще выше и выше температуру, и первое, что мне было жутко неприятно, — это ломка, это психологическое состояние, в которое я впала. То есть я не понимала, где я нахожусь из-за этой температуры, мне было так плохо. Мне кажется, что если бы не подоспела помощь медицинская, профессиональна, меня не положили бы в больницу, то я просто бы сдохла", — посетовала Цой.