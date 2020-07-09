"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи

"Когда мне плохо, я не выхожу на связь, а когда мне лучше — я сразу появляюсь здесь, чтобы поднять вам настроение и сказать, что у меня все движется куда нужно. Еще немного и, наверное, меня тоже выпишут. Еще недельку, если не больше. Я пока, к сожалению, не могу без кислорода, но ничего страшного", — сказала она.