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"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
Пользователи инстаграма заподозрили певицу Аниту Цой во лжи насчет заражения коронавирусом. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T00:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, музыка, шоу-бизнес, анита цой, здоровье, надежда бабкина, москва

"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи

00:49 09.07.2020
68499
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певица Анита Цой. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пользователи инстаграма заподозрили певицу Аниту Цой во лжи насчет заражения коронавирусом.
Артистка опубликовала видео из больничной палаты и рассказала о своем самочувствии.
"Когда мне плохо, я не выхожу на связь, а когда мне лучше — я сразу появляюсь здесь, чтобы поднять вам настроение и сказать, что у меня все движется куда нужно. Еще немного и, наверное, меня тоже выпишут. Еще недельку, если не больше. Я пока, к сожалению, не могу без кислорода, но ничего страшного", — сказала она.
Однако у некоторых подписчиков возникли сомнения, что Цой действительно болеет COVID-19. Пользователи отметили, что певица слишком хорошо выглядит для больного человека.
"Ну, опять, как Бабкина прям: хорошеют от короны, ну, прям вся такая больная с кислородом сидит накрашенная", — написал @demiurg_2019.
"А ты хочешь, застать меня страшненькой? Умирающей? Нет! Мы — звезды. Нам это не позволительно", — ответила ему артистка.
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"Это фейковая инфа, вы больной не выглядите, сколько вам заплатили за этот театр?" — спросила у певицы @smetana.tatiana.
"А в чем выгода такой рекламы?" — поинтересовалась у нее Цой.
"Как не стыдно врать?" — возмутилась @abbasovarit.
"Осторожно! У вас может случиться проблема", — предупредила в ответ артистка.
Также многие подписчики пожелали певице здоровья и скорейшего выздоровления.
О госпитализации Цой 30 июня сообщила РИА Новости пресс-секретарь певицы Анна Кружель. Представитель артистки подчеркнула, что Цой соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, поэтому сложно предположить, как она заразилась коронавирусом.
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9797510102
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМузыкаШоу-бизнесАнита ЦойЗдоровьеНадежда БабкинаМосква
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