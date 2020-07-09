https://ria.ru/20200709/1574086221.html
"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
Пользователи инстаграма заподозрили певицу Аниту Цой во лжи насчет заражения коронавирусом. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T00:49
2020-07-09T00:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
музыка
шоу-бизнес
анита цой
здоровье
надежда бабкина
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, музыка, шоу-бизнес, анита цой, здоровье, надежда бабкина, москва
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Пользователи инстаграма заподозрили певицу Аниту Цой
во лжи насчет заражения коронавирусом.
Артистка опубликовала видео из больничной палаты и рассказала о своем самочувствии.
"Когда мне плохо, я не выхожу на связь, а когда мне лучше — я сразу появляюсь здесь, чтобы поднять вам настроение и сказать, что у меня все движется куда нужно. Еще немного и, наверное, меня тоже выпишут. Еще недельку, если не больше. Я пока, к сожалению, не могу без кислорода, но ничего страшного", — сказала она.
Однако у некоторых подписчиков возникли сомнения, что Цой действительно болеет COVID-19. Пользователи отметили, что певица слишком хорошо выглядит для больного человека.
"Ну, опять, как Бабкина
прям: хорошеют от короны, ну, прям вся такая больная с кислородом сидит накрашенная", — написал @demiurg_2019
.
"А ты хочешь, застать меня страшненькой? Умирающей? Нет! Мы — звезды. Нам это не позволительно", — ответила ему артистка.
"Это фейковая инфа, вы больной не выглядите, сколько вам заплатили за этот театр?" — спросила у певицы @smetana.tatiana
.
"А в чем выгода такой рекламы?" — поинтересовалась у нее Цой.
"Как не стыдно врать?" — возмутилась @abbasovarit
.
"Осторожно! У вас может случиться проблема", — предупредила в ответ артистка.
Также многие подписчики пожелали певице здоровья и скорейшего выздоровления.
О госпитализации Цой 30 июня сообщила
РИА Новости пресс-секретарь певицы Анна Кружель. Представитель артистки подчеркнула, что Цой соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, поэтому сложно предположить, как она заразилась коронавирусом.