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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анита цой, общество

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

11:20 30.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Анита Цой. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Анна Кружель.
"Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19", - сообщила пресс-секретарь.
Она отметила, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анита ЦойОбщество
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