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Анита Цой выписалась из больницы после коронавируса
Певицу Аниту Цой выписали из больницы после лечения от коронавируса. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:21
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анита цой, москва, общество

Анита Цой выписалась из больницы после коронавируса

14:37 14.07.2020 (обновлено: 15:21 14.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певица Анита Цой. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Певицу Аниту Цой выписали из больницы после лечения от коронавируса.
Ее госпитализировали с COVID-19 в конце июня. По словам пресс-секретаря певицы, с первых дней пандемии Цой соблюдала самоизоляцию и принимала все меры предосторожности. Артистка сама не знает, где могла заразиться коронавирусом.

"Анита выписалась из 52-й больницы, она дома. Чувствует себя удовлетворительно, но есть еще слабость и трудности с дыханием", — сообщили представители артистки.

Как рассказали в пресс-службе, инфекция поразила 25 процентов легочной ткани певицы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анита ЦойМоскваОбщество
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