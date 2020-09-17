Судно для подачи труб "Северного потока — 2" возвращается в Калининград
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© REUTERS / Hannibal HanschkeЧасть газопровода "Северный поток-2", расположенная в Любмине, Германия
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток 2", не пробыв и дня на логистической базе проекта взяло курс на Калининград, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.
Судно с июля находилось в Калининграде наряду с другим снабженцем - "Остапом Шереметом", который по-прежнему там пришвартован. В начале сентября "Иван Сидоренко" прибыл в Санкт-Петербург, а оттуда направился в немецкий порт Мукран - логистическую базу "Северного потока 2". Судно дошло до Мукрана в четверг утром, однако уже вечером снова взяло курс на Калининград, прибытие туда ожидается в пятницу вечером.
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Судно снабжения буровых платформ "Иван Сидоренко" было построено на Амурском судостроительном заводе и в декабре 2018 года передано в эксплуатацию "Газпром флоту". Снабженец предназначен для работ с полупогружными плавучими буровыми установками и имеет неограниченный район плавания. Его планируется использовать при строительстве "Северного потока 2" наряду с другим судном такого типа - "Остапом Шереметом", которое сейчас стоит в Калининграде.
Официально "Газпром" в августе сообщал лишь, что сохраняет планы достроить "Северный поток 2" и ведет необходимую для этого работу. Компания подчеркивала, что ограничена в публичном раскрытии информации, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
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