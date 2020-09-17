Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/sudno-1577413481.html
Судно для подачи труб "Северного потока — 2" возвращается в Калининград
Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток 2", не пробыв и дня на... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:01
2020-09-17T21:01
россия
северный поток — 2
германия
калининград
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577072922_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_7cb57cd8eb852a0443f1d198d3810a4a.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", не пробыв и дня на логистической базе проекта взяло курс на <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a>, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.Судно с июля находилось в Калининграде наряду с другим снабженцем - "Остапом Шереметом", который по-прежнему там пришвартован. В начале сентября "Иван Сидоренко" прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, а оттуда направился в немецкий порт Мукран - логистическую базу "Северного потока 2". Судно дошло до Мукрана в четверг утром, однако уже вечером снова взяло курс на Калининград, прибытие туда ожидается в пятницу вечером.Судно снабжения буровых платформ "Иван Сидоренко" было построено на <a href="http://ria.ru/organization_Amurskijj_sudostroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Амурском судостроительном заводе</a> и в декабре 2018 года передано в эксплуатацию "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a> флоту". Снабженец предназначен для работ с полупогружными плавучими буровыми установками и имеет неограниченный район плавания. Его планируется использовать при строительстве "Северного потока 2" наряду с другим судном такого типа - "Остапом Шереметом", которое сейчас стоит в Калининграде.Официально "Газпром" в августе сообщал лишь, что сохраняет планы достроить "Северный поток 2" и ведет необходимую для этого работу. Компания подчеркивала, что ограничена в публичном раскрытии информации, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html
6
россия
германия
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577072922_86:0:2815:2047_1400x0_80_0_0_26db39def53396f3744119d50bccbb8e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, германия, калининград, в мире

Судно для подачи труб "Северного потока — 2" возвращается в Калининград

21:01 17.09.2020
9979
© REUTERS / Hannibal HanschkeЧасть газопровода "Северный поток-2", расположенная в Любмине, Германия
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток 2", не пробыв и дня на логистической базе проекта взяло курс на Калининград, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.
Судно с июля находилось в Калининграде наряду с другим снабженцем - "Остапом Шереметом", который по-прежнему там пришвартован. В начале сентября "Иван Сидоренко" прибыл в Санкт-Петербург, а оттуда направился в немецкий порт Мукран - логистическую базу "Северного потока 2". Судно дошло до Мукрана в четверг утром, однако уже вечером снова взяло курс на Калининград, прибытие туда ожидается в пятницу вечером.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
Судно снабжения буровых платформ "Иван Сидоренко" было построено на Амурском судостроительном заводе и в декабре 2018 года передано в эксплуатацию "Газпром флоту". Снабженец предназначен для работ с полупогружными плавучими буровыми установками и имеет неограниченный район плавания. Его планируется использовать при строительстве "Северного потока 2" наряду с другим судном такого типа - "Остапом Шереметом", которое сейчас стоит в Калининграде.
Официально "Газпром" в августе сообщал лишь, что сохраняет планы достроить "Северный поток 2" и ведет необходимую для этого работу. Компания подчеркивала, что ограничена в публичном раскрытии информации, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 08:00
Ожидая "Северный поток — 2": что будет с Украиной, Польшей и Турцией
37241215815
Обсудить 6
РоссияСеверный поток — 2ГерманияКалининградВ мире
Рекомендуем
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"
Алексей Навальный
МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Лукашенко назвал Тихановскую "гуайдихой"
Вода
Ученые открыли новое состояние воды
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Борис Моисеев
"Все взорвалось": Борис Моисеев ответил на сообщения о параличе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Лукашенко заявил, что в Белоруссии решается судьба Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей
Польша заявила, что граница с Белоруссией работает в штатном режиме
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Ефремов пошутил о российских заключенных
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Постпред при ЕС уверен, что "Северный поток — 2" успешно завершат
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в признании выборов
Светлана Тихановская
Лавров заявил, что Тихановская могла совершить уголовное преступление
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
СМИ раскрыли содержание последнего письма "Тесака" возлюбленной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния