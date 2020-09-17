https://ria.ru/20200917/sudno-1577413481.html

Судно для подачи труб "Северного потока — 2" возвращается в Калининград

Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток 2", не пробыв и дня на... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T21:01

2020-09-17T21:01

2020-09-17T21:01

россия

северный поток — 2

германия

калининград

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", не пробыв и дня на логистической базе проекта взяло курс на <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a>, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.Судно с июля находилось в Калининграде наряду с другим снабженцем - "Остапом Шереметом", который по-прежнему там пришвартован. В начале сентября "Иван Сидоренко" прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, а оттуда направился в немецкий порт Мукран - логистическую базу "Северного потока 2". Судно дошло до Мукрана в четверг утром, однако уже вечером снова взяло курс на Калининград, прибытие туда ожидается в пятницу вечером.Судно снабжения буровых платформ "Иван Сидоренко" было построено на <a href="http://ria.ru/organization_Amurskijj_sudostroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Амурском судостроительном заводе</a> и в декабре 2018 года передано в эксплуатацию "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a> флоту". Снабженец предназначен для работ с полупогружными плавучими буровыми установками и имеет неограниченный район плавания. Его планируется использовать при строительстве "Северного потока 2" наряду с другим судном такого типа - "Остапом Шереметом", которое сейчас стоит в Калининграде.Официально "Газпром" в августе сообщал лишь, что сохраняет планы достроить "Северный поток 2" и ведет необходимую для этого работу. Компания подчеркивала, что ограничена в публичном раскрытии информации, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, германия, калининград, в мире