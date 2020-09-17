https://ria.ru/20200917/strelba-1577362922.html

В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда

Водитель автомобиля выстрелил в офицера службы безопасности суда в американском городе Финикс, ему предъявлены обвинения, сообщили в местном отделении ФБР. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T02:38

2020-09-17T02:38

2020-09-17T02:38

финикс

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Водитель автомобиля выстрелил в офицера службы безопасности суда в американском городе <a href="http://ria.ru/location_Phoenix/" target="_blank" data-auto="true">Финикс</a>, ему предъявлены обвинения, сообщили в местном отделении <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>.Согласно заявлению ФБР, инцидент произошел во вторник около 11.30 по местному времени (21.30 мск). Неизвестный выстрелил в сотрудника службы безопасности около здания суда, проезжая мимо на машине. Пострадавший был госпитализирован с не опасными для жизни ранениями. По данным СМИ, на пострадавшем был защитный жилет. Позже в ФБР сообщили о задержании подозреваемого.Позднее пресс-служба ФБР сообщила в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>, что подозреваемым является 68-летний Джеймс Ли Карр, ему были предъявлены обвинения.

https://ria.ru/20200628/1573574465.html

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финикс

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финикс, сша, в мире