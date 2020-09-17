Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/strelba-1577362922.html
В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
Водитель автомобиля выстрелил в офицера службы безопасности суда в американском городе Финикс, ему предъявлены обвинения, сообщили в местном отделении ФБР. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T02:38
2020-09-17T02:38
финикс
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_20aa8af10dd7139ebdd25cbcf07610be.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Водитель автомобиля выстрелил в офицера службы безопасности суда в американском городе <a href="http://ria.ru/location_Phoenix/" target="_blank" data-auto="true">Финикс</a>, ему предъявлены обвинения, сообщили в местном отделении <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>.Согласно заявлению ФБР, инцидент произошел во вторник около 11.30 по местному времени (21.30 мск). Неизвестный выстрелил в сотрудника службы безопасности около здания суда, проезжая мимо на машине. Пострадавший был госпитализирован с не опасными для жизни ранениями. По данным СМИ, на пострадавшем был защитный жилет. Позже в ФБР сообщили о задержании подозреваемого.Позднее пресс-служба ФБР сообщила в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>, что подозреваемым является 68-летний Джеймс Ли Карр, ему были предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20200628/1573574465.html
1
финикс
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d76df147917ca45a488742aa6b9cc781.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
финикс, сша, в мире

В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда

02:38 17.09.2020
553
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Водитель автомобиля выстрелил в офицера службы безопасности суда в американском городе Финикс, ему предъявлены обвинения, сообщили в местном отделении ФБР.
Согласно заявлению ФБР, инцидент произошел во вторник около 11.30 по местному времени (21.30 мск). Неизвестный выстрелил в сотрудника службы безопасности около здания суда, проезжая мимо на машине. Пострадавший был госпитализирован с не опасными для жизни ранениями. По данным СМИ, на пострадавшем был защитный жилет. Позже в ФБР сообщили о задержании подозреваемого.
Позднее пресс-служба ФБР сообщила в Twitter, что подозреваемым является 68-летний Джеймс Ли Карр, ему были предъявлены обвинения.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления - РИА Новости, 1920, 28.06.2020
28 июня, 05:52
Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
1433101
Обсудить 1
ФиниксСШАВ мире
Рекомендуем
Пожар в частной наркологической клинике в Красноярске
В Красноярске возбудили дело после пожара в клинике
Певица Азиза
Азизе предрекли судьбу Легкоступовой
Люди в защитных масках около фонтана Треви в Риме
Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
Крым
Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
Производство автомобилей Renault Arkana
На Украине будут собирать Renault из российских машинокомплектов
Техники у вертолета Ка-52К Катран
Разработчик рассказал о завершении испытаний боевых вертолетов "Катран"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
Работа станции скорой медицинской помощи
В Кузбассе водителя скорой избили, пока бригада была на вызове
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Владелец автомобиля Захарова назвал способ смягчить приговор Ефремову
Мужчина говорит по телефону на улице Москвы.
Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
Дональд Трамп
Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года
Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике шестилетнего ребенка убили в перестрелке полиции с преступником
Карета скорой помощи в Канаде
В Монреале автомобиль сбил девять человек
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Суд Югры направил на пересмотр дело о ДТП, в котором погибли десять детей
11:13Компания Oculus представила новый шлем виртуальной реальности Quest 2
11:12На северо-востоке Москвы автобус сбил пешехода
11:11Российский МиГ-31 перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
10:57Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
10:52ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
10:47В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
10:45Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
10:44В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
10:40В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
10:39Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
10:39Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
10:38В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
10:36Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
10:34Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:34В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
10:34Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
Лента новостейМолния